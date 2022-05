Voici Ravenholm, la demi-vie annulée par les créateurs de Dishonored

Ce n’est un secret pour personne que Half-Life a failli recevoir un spin-off des créateurs de Dishonored. Arkane Studios a travaillé en étroite collaboration avec Valve sur le développement de Ravenholm, leur propre vision de l’univers de Gordon Freeman. Selon les mots de Raphael Colantonio, fondateur d’Arkane et responsable du projet à l’époque, l’éditeur a décidé de mettre le frein à main pour des raisons économiques.

Plusieurs décennies après cela (avant la sortie de Left 4 Dead), une heure de gameplay ininterrompu de cinq chapitres de l’aventure, dont les quatre premiers, fait son apparition. Le matériel fait partie du documentaire Noclip sur l’équipe de France. Ce créateur de contenu est apprécié pour préserver et documenter l’histoire du jeu vidéo sur sa chaîne YouTube.

Ravenholm et comment Arkane a conçu sa demi-vie personnelle

La vidéo, que vous pouvez voir en haut de ce paragraphe, correspond à une version « construite vers la fin du développement pour Valve afin de tester et de voir les progrès réalisés par Arkane ». Colantonio a expliqué dans la première partie du documentaire que le jeu avait besoin « d’au moins une année de développement supplémentaire » au moment où il a été montré ; une période supplémentaire de ressources que finalement la société de production n’a pas maintenue.

Noclip note dans la vidéo que le studio « avait la liberté de création » pour créer ces zones, et qu’il a été annulé « sans peaufiner » tous les éléments. Fréquence d’images instable, manque d’éléments artistiques et de mécanismes susceptibles de changer. Ravenholm a joué un personnage inédit avec le retour d’autres visages familiers, tels qu’Adrian Shephard d’Opposing Force et le père Grigori de Half-Life 2.

Arkane Studios a développé une dizaine de missions qui suivraient la structure linéaire de la saga. Le sceau personnel de l’équipe serait ajouté à la formule. Pendant le jeu, nous pouvons voir une multitude de situations de simulation immersives classiques, telles que la résolution d’obstacles à l’aide des outils proposés par le scénario, ou les résultats amusants lors du mélange de différents éléments.

Références : Noclip | joueur sur ordinateur