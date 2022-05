Ubisoft prend des mesures pour empêcher tout type d’achat ou d’acquisition hostile

L’industrie du jeu vidéo a pris pour acquis le marché des transferts de football. Que si Microsoft achète Bethesda et Activision Blizzard, que si Sony acquiert Bungie et Insomniac Games, que si Embracer Group reprend Square Enix Europe… C’est pourquoi ces derniers temps les rumeurs et les paris sur les mouvements futurs n’ont cessé de se produire. Et dans le monde de la spéculation, nombreux sont ceux qui ont mis le nom d’Ubisoft sur la table. Cependant, il semble que la société française ne souhaite aucune vente.

L’action Ubisoft a bondi de 10% après la fuite selon laquelle la famille Guillemot est prête à recourir à des investissements privés pour garder les rênes de l’entreprise. C’est précisément la raison pour laquelle il y avait tant de rumeurs sur l’intérêt que la marque suscitait. Cela ne venait pas tant d’acheteurs potentiels… que de partenaires. Les Guillemots, fondateurs de la firme, disposent de 22,3 % des voix dans toute décision et chercheraient des alliés pour les soutenir financièrement et leur permettre d’obtenir un pourcentage encore plus élevé. À quelle fin? Avec celui de rester indépendant et de survivre à toute tentative de rachat.

Quelles grandes sagas Ubisoft a-t-il?

De ces informations il ressort qu’Ubisoft a vraiment été dans le collimateur de plusieurs entreprises et ce n’est pas pour moins. Des sommes bien supérieures à la valeur marchande des Français ont été versées et pas toujours par des promoteurs disposant d’un tel portefeuille ou liste de sagas :

Assassin’s Creed

Frères d’armes

Call of Juarez

Conducteurs

en être loin

Reconnaissance fantôme

Juste danser

Prince de Perse

Lapins Crétins

arc-en-ciel six

Rayman

Cellule éclatée

essais

Que sera tout ? Est-ce vraiment une manœuvre pour augmenter sa valeur ? Connaitra-t-on dans les prochains jours le nom du partenaire qui épaulera les Guillemots pour qu’Ubisoft continue de fonctionner comme il le fait aujourd’hui ? Il ne faut pas exclure qu’après les accusations de harcèlement sexuel et de travail l’an dernier, les Guillemots ne finissent pas par gagner du soutien et qu’un intéressé avec plus de ressources et de sympathisants finisse par apparaître. On verra.

Source I Chronique des jeux vidéo