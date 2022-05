La créatrice de contenu Chica reçoit sa skin dans Fortnite

La créatrice de contenu portoricaine Chica est la prochaine à rejoindre la série Fortnite Idol avec sa propre skin. Ainsi, cet influenceur rejoint d’autres comme Ninja, Lazarbeam ou l’Français TheGrefg. Juste en dessous, nous vous disons tout ce que nous savons sur ce nouveau skin Fortnite Chapter 3 Season 2 Icon Series et comment obtenir votre skin:

Fortnite : voici le skin Idol Series Girl

Art officiel de le skin de Chica dans Fortnite

Le mercredi 4 mai 2022 à 15 h 00 CEST, la créatrice de contenu et influenceuse portoricaine Chica a annoncé son skin Fortnite dans un Twitch Live. Dans ce direct, il a officiellement annoncé le skin Chica, de la série Idol / Icon Series de Fortnite Battle Royale. Il rejoint, comme nous l’avons mentionné plus haut, d’autres créateurs de contenu et influenceurs tels que Lachlan, Ninja et TheGrefg.

Art officiel de la pioche Chica dans Fortnite

Art officiel du sac à dos de Chica dans Fortnite

Quels objets le skin Chica a-t-il dans Fortnite ?

Voici la liste complète des objets Girl de Fortnite :

Girl Skin (comprend des styles supplémentaires)

Accessoire de sac à dos Star pour fille

Outil de collecte Aida Spear

Geste La danse du poulet

poussin graffiti

fille de graffiti était ici

Tous les articles pour filles dans Fortnite

Images de Girl Lot et des différents styles de sa skin dans Fortnite

Tous ses articles arriveront en magasin le 05/08/2022 à 02h00 CEST, bien que nous ne sachions pas encore quel prix ils auront. Nous mettrons à jour ces informations dès que tous ces articles seront disponibles à l’achat.

Chica Cup à Fortnite: comment obtenir son skin gratuit

Annonce officielle de la Girl Cup à Fortnite

Le 05/05/2022, la Girl Cup aura lieu à Fortnite Battle Royale. Le format choisi pour ce tournoi est Duos – Zero Construction ; les participants auront jusqu’à trois heures pour jouer à un maximum de dix jeux. L’objectif de ce concours est d’obtenir le maximum de points possible afin d’être en bonne position dans les classements régionaux. Les meilleurs joueurs de chaque région recevront gratuitement le skin Chica et l’accessoire de randonnée Chica Star. De plus, tous les joueurs qui marquent au moins 8 points gagneront le graffiti Girl Was Here.

La fille officielle de Fortnite était ici Graffiti Art

Dans notre guide complet de Fortnite Battle Royale, nous vous aidons dans pratiquement tous les aspects du jeu. Nous vous expliquons comment réussir chacune des missions, nous vous aidons à monter de niveau rapidement et à gagner beaucoup d’XP, et nous vous disons également quelle est la meilleure arme de toutes.

Sources : Twitch.tv/Chica, Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration