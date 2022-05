Broly et son rôle dans le film Dragon Ball Super : Super Hero, une nouvelle transformation ?

Broly a été vu un instant, une image, dans la première bande-annonce du film Dragon Ball Super : Super Hero. Plus tard, sa présence a été confirmée dans d’autres vidéos, images officielles et autres. Ce qui était clair, c’est qu’on l’a vu s’entraîner sur la planète de Beerus avec Goku et compagnie, mais… Quel rôle jouera-t-il dans le nouveau long-métrage ? Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que Gohan sera très en vue, et nous pouvons imaginer que l’intrigue tournera autour du ruban rouge et quelque chose qui arrivera à Pan, déjà adulte. Dans ce contexte, Broly est une question qui est dans l’air. Bien qu’il semble que nous ayons une réponse.

Les nouveaux scans de magazines japonais qui arrivent ont déclenché toutes sortes de spéculations, bien que la plus fiable soit la suivante : d’après les traductions, le légendaire saiyan s’entraîne avec Goku sur la planète de Beerus et Whis parce qu’il aime cela l’aide à contrôler ses émotions alors qu’il est dans l’état Full Power SSJ que nous avons vu dans le dernier film, où il libère tout son pouvoir mais perd également le contrôle de lui-même.

Par conséquent, la formation que nous voyons dans les bandes-annonces est basée sur cela, pour amener Broly à contrôler tout le potentiel qu’il a. Est-ce à dire que nous verrons Broly dans une nouvelle transformation ? Seul le temps nous le dira, mais il est vrai que s’il contrôle ce pouvoir, il serait intéressant de voir à quelle échelle il se situe par rapport à ses rivaux.

Il n’est nulle part indiqué que Broly vise le BLEU dans #DragonBallSuperSuperHéros! Tout ici concerne la forme SSB de Goku, PAS Broly visant la forme bleue.

Puisque SSB a donné du fil à retordre à Broly, il est considéré comme une « grande » forme de Goku. C’est ça. pic.twitter.com/PjPwS8dpHa — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) 3 mai 2022

Personne n’a confirmé un Broly Blue

Dans une guerre de traductions sur les réseaux, il a été suggéré (et vous verrez des dizaines de vidéos à ce sujet, des trucs Youtube) de parler d’un Broly en état SSB, mais cela n’est pas confirmé dans les scans du film. On y voit du point de vue de Broly ce que signifient les transformations les plus récentes de la série. Dans le cas de Super Saiyan Blue, ils écrivent que c’était l’une des transformations qu’il pourrait être le plus intéressé à réaliser car c’était l’un des combats les plus difficiles. Non pas qu’il le fasse, loin de là.

On parle aussi de l’Ultraego de Vegeta, dans lequel le magazine explique que « l’entraînement avec Beerus éveille le pouvoir de destruction », se demandant si Broly s’entraînait comme ça, comme Vegeta, « serait-il capable de réaliser une évolution différente de celle de Goku ? ». Dans les deux cas, le magazine compare l’entraînement et les résultats des protagonistes de la série et se demande ce qui se passerait si Broly suivait cette voie… Ou peut-être l’une des siennes, comme tout le monde l’a empruntée.

Donc, peu importe le nombre de vidéos diffusées et de théories publiées, la réalité est qu’aujourd’hui, nous savons que Broly s’entraîne pour contrôler son état de pleine puissance, mais pas qu’il va suivre un entraînement divin pour suivre les traces de Goku ou Vegeta. . Si cela se produit, nous verrons.