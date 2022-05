Maîtrisez-vous Wordle ? Voici Knotwords, l’alternative recommandée par son créateur

Nous avons un nouveau défi pour ceux qui pensent maîtriser Wordle. Cela s’appelle Knotwords et c’est une autre variante des énigmes habituelles des journaux. Recommandé par Josh Wardle lui-même, créateur de Wordle, le jeu a été lancé le 28 avril et une version gratuite est disponible sur mobiles iOS et Android. Vous pouvez également le trouver sur Steam, mais uniquement et exclusivement sous sa forme premium (payante).

A mi-chemin entre les mots croisés, le sudoku et le scrabble, combinaison a priori impossible, Knotwords s’est révélé aussi accessible et addictif que les mêmes passe-temps de Wardle et du New York Times.

Si vous aimez Wordle, vous devriez consulter Knotwords. C’est un jeu de mots quotidien incroyablement élégant. Ce qui m’impressionne le plus, c’est que, malgré son apparence d’une simplicité trompeuse, il a clairement été construit avec beaucoup de réflexion et de soin. https://t.co/LizoE6mIvv – Josh Wardle (@powerlangish) 29 avril 2022

Mots-clés : règles principales et mécanismes

Au début, Knotwords est comme un tableau de mots croisés, mais sans liste d’indices. En d’autres termes, les différentes lignes et colonnes ne sont pas accompagnées de leur numéro et de leur définition correspondants. Au lieu de cela, le jeu nous indique toutes les cartes de chaque section et le plaisir réside dans la découverte de leur ordre correct, qui formera des mots significatifs dans toutes les directions. Évidemment, plus le nombre de cellules est grand, plus la difficulté est grande.

Veuillez noter que Knotwords n’est actuellement disponible qu’en anglais. Vraisemblablement son succès finira par déboucher sur une version en Français, mais pour l’instant il faudra compter sur un handicap de plus : la langue de Shakespeare.

https://www.youtube.com/watch?v=JNGNMSR-wQE

Knotwords et sa version payante, que comprend-il et combien coûte-t-il ?

Sur Steam, Knotwords coûte 8,99 euros. De son côté, sur mobile, il propose deux options d’abonnement. On peut obtenir la version payante pendant un an au prix de 5,49 euros, ou investir 11,99 euros d’un coup et garder la version Pro pour toujours.

La version gratuite propose un puzzle quotidien et des indices limités qui sont renouvelés tous les mois. À son tour, Knotwords Pro double ces chiffres, avec 30 défis supplémentaires par mois, double les indices et d’autres détails comme les statistiques personnalisées et les couleurs et thèmes d’arrière-plan.