Tetris + l’inventaire Resident Evil 4 + 1 euro = le jeu parfait

Resident Evil 4 est l’un de ces jeux dont l’empreinte continue de se faire sentir pendant plus d’années qui se sont écoulées depuis sa sortie. Le cauchemar de Leon Kennedy a marqué un avant et un après à plusieurs niveaux. Et si la caméra à l’épaule, et si le flirt avec l’action au détriment de la terreur… Son héritage est vaste et discutable, mais il y en a qui ont jeté leur dévolu sur la gestion de leurs stocks. Nous faisons référence aux gars de Fractal Projects, développeurs d’un jeu basé uniquement et exclusivement sur ledit système. Appelé Save Room, nous sommes confrontés à une sorte de Tetris dont vous ignoriez peut-être l’existence, mais dont nous vous avons déjà dit qu’il vous fallait essayer.

Avec plus de 40 niveaux pour seulement 1 euro et demi, Save Room est arrivé sur Steam la semaine dernière et cumule près de 130 avis « très positifs ». Les utilisateurs qui l’ont essayé sont on ne peut plus clairs (et ingénieux) : « c’est comme Resident Evil 4, mais sans le mini-jeu d’action à la troisième personne ». « Mieux que Resident Evil 6, Umbrella Corps et RE: Seeing Together. » « Une suite à la hauteur de RE4 qui supprime tous les ajouts inutiles (tels que l’histoire, les ennemis, les fusillades et les boss) pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : la gestion des stocks. »

Si le remake de Resident Evil 4 n’apporte pas quelque chose comme ça…

Blague à part, l’anecdote nous offre deux heures d’énigmes simples et relaxantes teintées de nostalgie. L’inspiration est évidente et pas seulement visuelle. En plus de faire tourner les armes, les herbes et les boîtes de munitions comme s’il s’agissait de pièces de Tetris, ils se combinent et se comportent comme ils le font depuis des années dans la saga Capcom. Nous verrons comment l’entreprise réagira à cela… appelons cela « hommage ». Et avis aux navigateurs ! Soyez prudent car il est probable que si vous lui donnez une chance, vous finirez par remarquer que la même phrase se répète encore et encore dans votre tête, comme un écho. Qu’est-ce que tu achètes ?