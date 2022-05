Doctor Strange dans le manga multivers : trois grands mangakas dessinent le sorcier

Marvel continue de collaborer avec des auteurs de mangas de renom pour promouvoir leurs nouvelles productions au Japon. À tel point que jusqu’à trois grands artistes japonais de la bande dessinée ont partagé leur vision particulière du sorcier des studios Marvel joué par Benedict Cumberbatch, le tout pour célébrer la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un film qui, soit dit en passant, s’ouvre au Japon aujourd’hui, le 4 mai 2022, tandis qu’en Espagne et sur d’autres marchés internationaux, nous devrons attendre jusqu’au vendredi 6 mai.

Docteur Strange en version manga

Ainsi, Marvel Japan a partagé l’illustration suivante réalisée par Chuya Koyama, auteur de Space Brothers, Hiro Mashima, créateur de Fairy Tail, et Boichi, responsable de Space Brothers, à travers trois versions de Doctor Strange qui représentent parfaitement le style de chacun d’entre eux. ses auteurs. En plus de l’affiche avec les trois illustrations, Marvel Japan a partagé sur le personnage :

« Le personnage commence comme un chirurgien très talentueux mais égoïste qui perd la capacité d’opérer après qu’un accident de voiture a gravement endommagé ses mains de manière irréparable. Cherchant la guérison à travers le monde, il rencontre l’Ancien, le Sorcier Suprême. Strange devient son élève et apprend à être un maître à la fois du mysticisme et des arts martiaux. »

« Il acquiert une série d’objets mystiques, tels que le puissant Œil d’Agamotto et la Cape de Lévitation, et s’installe dans un manoir appelé Sanctum Sanctorum, situé au 177A Bleecker Street, à Greenwich Village, New York. Strange assume le titre de Sorcier Suprême et, avec son ami et assistant Wong, défend le monde contre les menaces mystiques. »

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvre dans les salles espagnoles le vendredi 6 mai 2022.

