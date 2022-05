Journée de la guerre des étoiles | 5 produits pour fêter le grand jour de la saga

le 4 maie être avec toi Le 4 mai est arrivé, le jour de Star Wars. Les fans de la saga Lucasfilm attendent des annonces, juste au moment où il reste moins d’un mois pour la première de l’une des séries les plus attendues de l’année, Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor et Hayden Christensen se réuniront respectivement en tant que Maître Kenobi et le sournois Lord Dark Vador. En attendant, Disney+ a mis à disposition de ses abonnés la Disney Gallery dédiée au The Book Of Boba Fett, la série la plus récente.

À l’occasion du Star Wars Day, chez Netcost, nous souhaitons recommander une série de produits au-delà des films. Ci-dessous, vous pouvez profiter d’une sélection qui touche à différents médias tels que la littérature, la télévision et les jeux vidéo :

Star Wars : The Clone Wars (série animée)

Star Wars : Dark Vador Dark Lord (bandes dessinées)

Star Wars Jedi : Fallen Order (jeu vidéo)

Star Wars : The Mandalorian (série télévisée)

Stat Wars La Haute République : La Lumière des Jedi (roman)

À la fin du film L’Attaque des clones (Épisode II), commence ce qui sera connu à partir de ce moment-là sous le nom de The Clone Wars. La série animée The Clone Wars de Dave Filoni est la deuxième à se dérouler sur cette période, celle qui est restée canon. Il a été créé avec un film en tant qu’épisode pilote, dans lequel nous rencontrons ce qui sera le Padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano.

La série s’est poursuivie pendant plusieurs saisons, jusqu’à ce qu’elle soit annulée suite à l’achat de Lucasfilm par Disney. Heureusement, quelque temps plus tard, la société lui a donné une fermeture qui se mêle aux événements de Revenge of the Sith. Anakin, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, l’Ordre Jedi… ils se battent tous contre les Séparatistes, ignorant toujours que Dark Sidious est derrière tout cela. Ce produit est devenu incontournable, car certains de ses personnages et intrigues n’ont cessé de se développer dans des séries télévisées telles que The Mandalorian ou Le The Book Of Boba Fett, ainsi que dans les séries animées Star Wars : Rebels ou La Remesa Mala.

Padmé est mort, la République Galactique est tombée et un Empereur est ressuscité des cendres républicaines. Palpatine, Dark Sidious dans l’ombre, a terminé son plan directeur. Après avoir manipulé le jeune Jedi Anakin Skywalker, il a réussi à déformer ses sentiments et à le faire basculer du côté obscur. La série de bandes dessinées Dark Vador de Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, Cam Smith et Daniele Orlandini retrace les origines de Dark Vador, le méchant le plus emblématique de la série.

La bataille de Mustafar contre son ancien professeur, Obi-Wan Kenobi, a presque mis fin à sa vie. Palpatine le sauve au dernier moment et utilise la technologie pour le transformer en un être plus machine qu’homme, mais puissant dans la Force. Cette série de bandes dessinées raconte des histoires aussi intéressantes que l’obtention du sabre rouge caractéristique de Vador ou les débuts de l’Inquisition impériale. C’est un produit très important pour apprendre à connaître le personnage à ce stade précoce.

Star Wars Jedi : Fallen Order (jeu vidéo)

Cal Kestis a vécu l’Ordre 66. Il était encore Padawan lorsque les clones se sont retournés contre lui et son maître, le forçant à fuir pour sauver sa vie. La montée de l’Empire Galactique, dirigé par l’ancien Chancelier Suprême Palpatine, a en fait caché l’identité d’un Seigneur Sith, le diabolique Dark Sidious. Cal a rompu son lien avec la Force et s’est caché du mieux qu’il a pu, mais les inquisiteurs impériaux l’ont finalement trouvé. Dès lors, il récupère son sabre laser et fait équipe avec d’autres amis pour lutter contre l’oppression.

Star Wars Jedi: Fallen Order, développé par Respawn Entertainment et Electronic Arts pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia, est un jeu d’action et d’aventure qui nous permet de contrôler le Jedi Cal Kestis pendant une des temps les plus sombres de la galaxie. L’Ordre a succombé et les quelques survivants font de leur mieux pour ne pas tomber avec les Jedi. Pendant ce temps, Dark Vador parcourt l’univers pour trouver où se trouvent tous ceux qui ont fui sa vengeance sanglante. La suite est déjà en cours.

Star Wars : The Mandalorian (série)

Palpatine est mort et l’Empire Galactique est tombé pour toujours, du moins c’est ce que pensent les membres de la Nouvelle République. La première série d’action en direct se déroulant dans l’univers Star Wars est The Mandalorian, avec Pedro Pascal. Le personnage principal est Din Djarin, également connu sous le nom de Mando, un mercenaire qui appartient au culte Mandalorian. Au cours de son voyage en tant que chasseur de primes, il rencontre un petit bébé de la race de Yoda, un survivant du temple Jedi connu sous le nom de Grogu.

La structure des épisodes est généralement autonome, malgré le fait qu’elle suit une intrigue centrale. Situé après le retour du Jedi (épisode VI), The Mandalorian présente une période de changement, dans laquelle le nouveau gouvernement n’a pas encore été consolidé. Les restes de l’Empire opèrent non seulement dans l’ombre, mais aussi en plein jour. Qu’est-il arrivé à Moff Gédéon ? Verrons-nous l’intrigue de Mandalore dans la série ? Après Le The Book Of Boba Fett, tout est prêt pour la troisième saison de The Mandalorian, qui n’a pour le moment aucune date de sortie confirmée.

Star Wars La Haute République : La Lumière des Jedi (roman)

Des centaines d’années avant les événements relatés dans les films Star Wars, la République Galactique connaissait un âge d’or. La paix se répandit jusqu’aux confins de la galaxie et la lumière protectrice des Jedi illumina tous leurs mondes. Cependant, une obscurité grandissante commençait à tourbillonner dans l’ombre. Les Nihil, un groupe de pirates de l’espace impitoyables, contrôlaient les voies de l’hyperespace et complotaient des attaques dévastatrices contre la République…

Tout commence par une terrible catastrophe dans l’hyperespace, qui détruit un vaisseau colossal en mille morceaux. Le balancement des éclats d’obus met en danger tout le système et les Jedi se précipitent pour répondre à l’appel à l’aide. Ce roman de Charles Soule inaugure une toute nouvelle ère pour la saga Star Wars, un contenu qui pour l’instant s’est développé dans les romans et les bandes dessinées, mais qui fera le saut vers l’action réelle avec la série L’Acolyte, ainsi que vers les jeux vidéo. dans Star Wars : Eclipse, de Quantic Dream. Ces produits se distinguent par l’ajout de toute une série d’intrigues et d’éléments frais à l’univers galactique.