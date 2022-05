Combien de scènes post-génériques Doctor Strange dans le multivers de la folie a-t-il ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvre ce vendredi 6 mai 2022 dans les salles du monde entier avec l’attente correspondante des fans, d’autant plus après avoir lu les premiers avis de critiques spécialisés après la première de Los Angeles. Mais Doctor Strange a-t-il 2 scènes post-générique ? Rappelons-nous que Marvel Studios inclut généralement plusieurs scènes entre le générique final ou à la fin de celui-ci, généralement pour introduire de nouveaux cliffhangers saisissants qui maintiennent les attentes élevées pour les projets futurs. Et Doctor Strange dans le multivers de la folie ne fait pas exception. Voyons combien de scènes post-crédit le nouveau film UCM a, oui, sans spoilers.

Doctor Strange 2 a deux scènes post-crédits.

Ainsi, et comme le rapportent plusieurs médias qui ont déjà eu l’occasion de voir Doctor Strange dans le multivers de la folie, le nouveau film UCM comporte deux scènes post-crédit. Donc, si vous ne voulez manquer aucune intrigue future, ne vous levez pas de votre siège avant d’avoir vu les deux scènes.

« Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives époustouflantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

Réalisé par Sam Raimi et produit par Kevin Feige, le film présente un casting dirigé par Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen aux côtés d’autres noms comme Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, avec Michael Stühlbarg et Rachel McAdams. Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en exclusivité dans les salles le 6 mai.

source | BD