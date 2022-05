Le nouveau Razer Blade 15 arrive avec le premier écran OLED 240 Hz pour ordinateurs portables

Razer, la marque bien connue spécialisée dans le matériel de jeu, a présenté son nouveau Razer Blade 15, le premier ordinateur portable du marché à intégrer un écran OLED QHD 240 Hz. Cela a été annoncé par la société, partageant les spécifications techniques d’une équipe qui intègre également les derniers composants internes tels qu’un processeur i9 de 12e génération ou une carte graphique RTX 3070 Ti, le tout pour garantir des performances maximales dans les jeux vidéo au format portable.

Voici le nouvel ordinateur portable Razer Blade 15 OLED

Ainsi, ce nouvel écran OLED QHD avec 240 Hz « apportera plus de vie aux couleurs les plus vives et les plus vives, ainsi que des vitesses incroyables comme aucun autre ordinateur portable aujourd’hui. Associé à un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération et à une carte graphique NVIDIA® RTX 3070 Ti pour ordinateurs portables, le nouveau Blade 15 est le choix le plus simple pour les joueurs et les créateurs multimédias.

Et c’est que grâce à ce nouvel écran, le nouveau Razer Blade 15 est capable d’offrir un temps de réponse de seulement 1 ms avec une luminosité de 400 nits et une couleur 100% DCI-P3 pour une image nette et nette, » parfait pour un variété de fonctions, y compris l’édition de photos et de vidéos, regarder des films ou profiter des meilleurs jeux vidéo du moment ».

Le reste des spécifications est complété par 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To, avec un emplacement M.2 pour un espace supplémentaire. Et comme le reste de la famille Blade, il comprend également un châssis en aluminium fraisé CNC, des grilles de haut-parleur découpées au laser et une connectivité polyvalente via Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, un lecteur de carte SD complet et un Prise HDMI.

Le nouveau Razer Blade 15 arrivera sur le marché au cours du quatrième trimestre de cette année 2022 au prix de 3 499 $, disponible sur la boutique en ligne Razer, dans les magasins Razer et les magasins autorisés.

source | Razer