Warcraft Arclight Rumble est le nouveau jeu mobile de Blizzard

C’est officiel : Warcraft Arclight Rumble est le nouveau projet de Blizzard pour les appareils mobiles. L’univers de longue date débarquera sur iOS et Android avec une « stratégie et action » gratuite à travers différents modes de jeu. En plus de la campagne solo, vous pouvez participer à des batailles PvP et combattre aux côtés d’autres amis dans un format coopératif.

Tout ce que nous savons sur Warcraft Arclight Rumble

Vos armées sont composées de figurines des principales factions de Warcraft. Plus précisément, l’étude désigne les leaders de cinq races : Alliance, Horde, Beasts, Black Rock et Undead. Au lancement, ils précisent qu’il y aura « plus de 65 miniatures uniques » ; le chiffre comprend les boss et les sorts. Au fur et à mesure que vous terminez des batailles, vous recevrez des points d’expérience avec lesquels les mettre à niveau.

« Les chefs ont des pouvoirs spéciaux qui leur permettent de changer le cours de la bataille », expliquent les responsables. « Comme ils forment l’épine dorsale de toute armée, il est important de connaître leurs points forts et de les exploiter. Expérimentez avec différents leaders pour adapter votre stratégie ou essayez à nouveau les mêmes cartes pour plus de récompenses.

Pour le moment, le jeu aura des tests bêta qui seront publiés sur Google Play ; n’a pas encore de support pour l’App Store. Il n’a pas non plus transcendé ses exigences ni quels mobiles sont compatibles. Pour le moment, il n’y a pas de date de publication pour la version 1.0.

Warcraft: Arclight Rumble rejoint la récente offre de Blizzard Entertainment pour être plus présent sur le marché mobile. L’exemple le plus connu ces dernières semaines est Diablo Immortal, dont la sortie est prévue le 2 juin. Le même jour la bêta publique de sa version PC sera publiée. Mike Ybarra, président du studio, a assuré que comme il s’agissait « du premier jeu Blizzard conçu de toutes pièces pour les téléphones portables », ils souhaitaient « offrir une expérience digne de la franchise ».

