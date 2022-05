Prince of Persia: The Sands of Time Remake débarque chez Ubisoft Montréal

Prince of Persia: The Sands of Time Remake change les responsables. Ubisoft Montréal prend les rênes du projet à partir « du travail accompli » par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, qui avaient dirigé le développement jusqu’à présent.

«Le développement de Prince of Persia: The Sands of Time Remake sera désormais dirigé par Ubisoft Montréal, le berceau de la trilogie épique Sands of Time», commence la société dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Cette décision est une étape importante et l’équipe, forte du travail accompli par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, va désormais prendre le temps nécessaire pour se regrouper autour de l’approche du jeu afin de délivrer la meilleure expérience pour ce remake d’un classique intemporel quand Tu est prêt ».

Ils concluent en remerciant « le soutien continu et la patience » pendant le développement. Nous en saurons plus sur ses progrès dans une future mise à jour. Par conséquent, de la part d’Ubisoft, ils ne modifient pas leur statut : le jeu est toujours retardé sine die, comme ils l’avaient communiqué en février 2021.

Une évolution difficile

C’est lors de l’édition 2020 d’Ubisoft Forward que nous avons appris que le Prince of Persia reviendrait sous la forme d’un remake. The Sands of Time est l’épisode le plus apprécié des fans, et au début, cette version indiquait le 21 janvier 2021. La partie jouable présentée lors de l’événement était de la viande de mème et des rires sur Internet, mais ses anciens managers l’ont défendue comme une décision consciente. : « Nous avons voulu lui donner un aspect visuel unique », précise Pierre Sylvain-Gires, directeur du jeu à l’époque.

Les retards se sont enchaînés. Le premier a déplacé son lancement en mars 2021 ; le second, en revanche, l’a retiré du calendrier pour « offrir un remake qui se sent frais tout en restant fidèle au titre original ». Un an et trois mois plus tard, les doutes continuent de tourbillonner autour de lui.

La source: Ubisoft