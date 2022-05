Zelda : Souffle de la nature 2 | Le doubleur italien derrière Daruk suggère le retour du personnage

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild revient sur le devant de la scène. Petro Ubaldi, le doubleur italien derrière Daruk dans l’original, dit qu’il a récemment enregistré de nouvelles lignes de dialogue pour le jeu. Plus précisément, Ubaldi souligne qu’il a non seulement réincarné le personnage, mais aussi son ancêtre.

Les déclarations apparaissent dans le cadre d’une interview qu’il a accordée à Lega Hyrule, un portail de fans de la saga. Pendant l’extrait, il insiste sur le fait que l’ancêtre de Daruk avait une attitude « plus sérieuse » que le Goron que nous avons vu en 2017, bien qu’il ne se souvienne pas exactement de son nom.

Breath of the Wild 2 en 2023 : la légende attend

Eiji Aonuma a averti ses fans en mars de relâcher les attentes : « Nous avons précédemment discuté du fait que l’objectif était de le lancer en 2022. Cependant, nous avons décidé de prolonger un peu le développement et de changer la date au printemps 2023. » La date se déplace donc au moins jusqu’au mois d’avril de l’année suivante.

Le producteur de la saga a fait valoir que le retard était nécessaire pour « faire de ce jeu une expérience spéciale ». L’Hyrule de la suite de Breath of the Wild peut être exploré à la fois dans son ciel et sur le sol lui-même. Nous savons que ce changement de perspective ajoutera de nouveaux mécanismes et fonctionnalités dans cette chronologie.

Le ton du jeu sera « un peu plus sombre » que son prédécesseur, ce qui ne veut pas dire qu’il est lié ou inspiré par d’autres épisodes, comme Majora’s Mask. Ces déclarations remontent à l’E3 2019, le cadre où il a été révélé avec ce petit fragment en temps réel. La présence de Zelda a fait naître la question à un million de dollars : sera-t-il jouable ? « Je vois (rires). Je ne peux pas vous le dire ! », a déclaré Aonuma à IGN.

