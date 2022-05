Activision Blizzard demande de voter « non » à l’élaboration d’un rapport sur le harcèlement et la discrimination

L’entreprise n’apprécie pas la rédaction d’un rapport sur la discrimination et le harcèlement chez Activision Blizzard. L’État de New York a été l’institution qui a proposé la préparation d’un document qui montre comment les cas d’abus, de harcèlement et de discrimination sont gérés au sein du géant nord-américain. Cependant, la firme a demandé à ses actionnaires de voter contre.

L’agence exhorte Activision Blizzard à préparer un « rapport public et annuel » dans lequel ils décrivent et quantifient « l’efficacité » des mesures. Ils souhaitent également qu’il reflète les efforts de l’entreprise pour « prévenir les abus, le harcèlement et la discrimination à l’encontre des catégories protégées d’employés ».

Le conseil d’administration d’Activision Blizzard a recommandé à l’unanimité aux actionnaires de voter contre : « Bien que le conseil apprécie d’avoir l’avis de nos actionnaires, nous ne pensons pas que cette proposition soit dans le meilleur intérêt de la société ou de ses actionnaires. Ils soutiennent que « divertir l’énergie et les ressources pour créer un autre rapport » n’est pas approprié car ils pensent qu’il est préférable de « répondre directement aux préoccupations des employés ».

Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard.

Ce sont les données que le rapport révélerait

Nombre total de litiges résolus par l’entreprise, ainsi que le montant d’argent investi pour le faire.

Progrès dans la réduction du temps moyen passé à résoudre ces plaintes à la fois en interne et par le biais de litiges.

Nombre total d’affaires en cours liées à des abus sexuels, du harcèlement ou de la discrimination.

Nombre d’heures travaillées et payées, comme l’exige le California Department of Fair Employment and Housing.

Les responsables de l’entreprise soulignent que même si le rapport est produit, il générera un ensemble de mesures qui ne refléteront pas « la manière dont l’entreprise répond aux préoccupations des employés ». Et ils ajoutent : « Le conseil s’engage à réguler de manière appropriée la rapidité et l’efficacité des changements », sans s’appuyer sur « des métriques qui ne sont pas bien adaptées à la situation » de l’entreprise.

Bien que le rapport ne révèle aucun nom ou détail personnel, Activision craint que « des informations sur les allégations des employés » ne soient découvertes qu’eux-mêmes ne veulent pas voir la lumière. « Ils peuvent conduire à des rapports publics déroutants et inutiles pour les actionnaires. »

Activision Blizzard attend que l’opération de rachat soit approuvée par Microsoft, juste après que les actionnaires aient donné leur accord à une très large majorité. L’entreprise vient de nommer un nouveau directeur de la diversité.

