FIFA 22 annonce un test cross-play, mais pas en mode FUT

EA Sports a annoncé sur son site officiel que FIFA 22 commencera à tester la fonctionnalité de cross-play entre les utilisateurs de PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et Google Stadia : « Nous sommes impatients de permettre à nos joueurs de se connecter via plusieurs plateformes », peut être lu. Le cross-play fonctionnera dans les saisons en ligne et les matchs amicaux, ce qui suggère qu’il n’est actuellement pas prévu de le rendre efficace en mode FIFA Ultimate Team (FUT).

« Bien que nous souhaitions permettre à nos joueurs de jouer avec autant d’amis que possible, nous avons limité le test à ces deux modes afin de réduire les risques d’apparition de nouveaux problèmes dans le jeu. Nous sommes convaincus que les données de jeu et les commentaires que nous recueillons sur ces deux modes nous aideront à mieux implémenter le cross-play dans les futurs titres. »

Comment le cross-play sera-t-il activé ?

Une fois le test en ligne, les utilisateurs pourront l’activer ou le désactiver à partir d’un nouveau widget situé en bas à droite de l’écran. Si vous voulez jouer contre un ami qui a FIFA 22 sur un autre système, activez simplement le cross-play et ajoutez la personne à votre liste d’amis via la plateforme ou son nom d’utilisateur EA.

En ce qui concerne les saisons en ligne, il vous suffit d’activer l’option pour que le jeu vous associe à un adversaire approprié, qui peut jouer sur votre plateforme ou sur une autre. « Notre test de cross-play n’a aucun impact direct sur le gameplay de FIFA 22 », ont-ils ajouté. «Vous pouvez considérer ce test de cross-play comme une autre partie du jeu. Lorsque vous êtes matchmaking dans des saisons en ligne, FIFA 22 prendra en compte les utilisateurs d’autres plateformes tant que vous avez choisi de le faire.

FIFA 22 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch et Google Stadia. Le jeu fait partie des titres gratuits du mois de mai pour les abonnés PS Plus, il est donc déjà possible de le télécharger.

Lisez l’analyse de Netcost ici.

source | EA