Que deviendront les Avengers et les Gardiens de la Galaxie de Marvel après la vente de Square Enix Europe ?

Un nouveau tremblement de terre a secoué l’industrie du jeu vidéo hier. Square Enix s’est séparé de sa division en Europe et l’a vendue au groupe Embracer. Avec cela, la société japonaise a dit au revoir à plus de 50 marques, parmi lesquelles il y avait des noms de la profondeur de Tomb Raider et Deus Ex. Et bien que la liste complète des personnes concernées n’ait pas encore été révélée, l’inconnu a commencé à être éclairci autour des jeux Marvel. C’est le cas des Avengers et des Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Selon l’analyste David Gibson, les deux titres sont l’une des principales raisons pour lesquelles Square Enix aurait accepté la vente. Entre Avengers de Marvel et Les Gardiens de la Galaxie, le développeur japonais a dû faire face à des pertes de plus de 200 millions de dollars. Le budget très élevé des deux projets et les ventes bien, bien inférieures aux attentes, comme Square ne se lasse pas de le répéter, ont conduit l’entreprise à accepter l’offre de 300 millions. Mais la question que nous nous posons tous maintenant est, quel avenir attend les deux franchises ?

Marvel – c’est la raison pour laquelle Square a vendu son équipe NA pour 300 millions de dollars. Parce qu’en un peu moins de deux ans, ils ont perdu 200 millions de dollars sur deux jeux Marvel. Mais cela ressemble toujours à un prix bas compte tenu de l’option sur probablement 4 titres AAA à venir. #Square Enix #embrasser —David Gibson (@gibbogame) 2 mai 2022

Y aura-t-il un nouveau jeu Avengers ou Gardiens de la Galaxie ?

Le co-fondateur du groupe Embracer, Lars Wingefors, a voulu clarifier les détails de l’achat et a laissé entendre qu’un nouveau jeu des deux franchises dépendra de Disney, au moins dans un premier temps.

« Tous les jeux déjà développés sont inclus dans la transaction. Même ainsi, certains nécessitent l’approbation de tiers. C’est le cas desdites licences. Je n’attends de personne qu’il refuse ou refuse de pérenniser cette relation commerciale, même s’il reste à Il n’y a pas de changement de plans pour le moment.

Autrement dit, The Avengers continuera d’être soutenu, mais pour voir une suite aux Gardiens de la Galaxie ou un hypothétique Marvel’s Avengers 2, il ne suffirait pas à Embracer Group de le vouloir, mais de redemander l’approbation de Disney, dans le toit duquel se trouve en ce moment la balle.

Source : Gamingbolt