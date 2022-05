Halo Infinite Saison 2 : Contenu, Heure De Début...

Halo Infinite reçoit une nouvelle trame de contenu ce 3 mai à partir de 20h00 (CEST). La saison 2 du jeu de tir de 343 Industries, baptisée Lone Wolves, propose à la communauté de nouvelles cartes et opportunités de gameplay au fil des semaines. Il faut savoir que l’entreprise effectuera des tâches de maintenance une heure avant son lancement ; les serveurs seront mis hors ligne jusqu’au moment du démarrage.

Faits marquants de la saison 2 de Halo Infinite

À partir de la saison 2, vous aurez accès à deux nouvelles cartes. Catalyst sera l’étape qui sera ajoutée aux combats d’arène, tandis que Breaker fera de même dans Big Team Battle. En eux, vous pouvez accéder aux modes de jeu qui sont publiés dans cet épisode. Le « day one », vous verrez King of the Hill et Last Spartan Standing dans la rotation. Plus tard le 24 mai, Zone Capture sera activé parallèlement au nouvel événement Fracture. Cliquez sur ce lien pour les connaître en profondeur.

Comme d’habitude, le pass de combat de la saison 2 sera activé dès le « day one ». Une fois acheté, il restera sur votre profil sans date d’expiration ; tu peux y progresser quand tu veux et comme tu veux. Dans le cas où vous auriez encore des niveaux à terminer dans Heroes of Reach, vous aurez la possibilité de basculer vers celui dans lequel vous souhaitez progresser.

La deuxième saison prendra un autre créneau de 6 mois, c’est-à-dire qu’elle durera jusqu’au 7 novembre. Leur feuille de route indique également la date cible pour certaines fonctionnalités clés de l’expérience. La rediffusion des missions de campagne et la coopération en ligne visent la fin du mois d’août. La version bêta de Forge est actuellement en cours jusqu’en septembre.

À quelle heure commencera la saison 2 de Halo Infinite dans le monde ?

Comme nous l’avons dit, la saison 2 de Halo Infinite arrivera le 3 mai à partir de 20h00 (CEST). Vérifiez l’heure en fonction de votre créneau horaire ci-dessous.

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 20h00

Espagne (îles Canaries) : à 19h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 17h00

Chili : à 14h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 14h00

États-Unis (PT) : à 11h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 13h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

