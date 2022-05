Cod Vanguard N'a Pas Répondu Aux Attentes D'activision

Call of Duty : Vanguard « n’a pas été à la hauteur des attentes » d’Activision. L’éditeur assume la responsabilité : « Nous pensons que c’était principalement dû à notre exécution », révèlent-ils dans le rapport de leurs résultats fiscaux annuels. Ils ont mis l’accent sur le contexte choisi, la Seconde Guerre mondiale, qui « ne résonnait pas avec une partie » de la communauté du jeu, en plus de « ne pas offrir assez d’innovation » qu’ils souhaitaient.

Les problèmes de Vanguard auxquels l’éditeur fait allusion servent à eux seuls à tirer le meilleur parti du paquet de nouveautés que proposera Call of Duty : Modern Warfare 2, l’épisode de cette année. « Nous corrigeons certainement les deux problèmes avec la version 2022 », soulignent-ils.

Dans le rapport annuel d’Activision déposé auprès de la SEC vendredi, la société affirme que les ventes de Vanguard n’ont pas répondu aux attentes en raison du contexte de la Seconde Guerre mondiale et du manque d’innovation. Dit que le jeu de cette année corrigera ceux avec un cadre moderne et de l’innovation. Il y a 3 000 personnes qui travaillent sur CoD. pic.twitter.com/hYNv5vY44Q – CharlieIntel (@charlieINTEL) 2 mai 2022

Call of Duty : Modern Warfare 2, le gros pari d’Activision

Le jeu et Warzone 2 font tous deux partie du « plan le plus ambitieux de l’histoire » de la franchise. « Plus de 3 000 personnes travaillent sur la saga et le retour dans le contexte de Modern Warfare qui offrait l’opus Call of Duty le plus abouti. » Activision fait référence au redémarrage de Modern Warfare sorti en 2019, qui a été accompagné des mois plus tard par Warzone.

Les chiffres du free to play parlent d’eux-mêmes : au cours de sa première année sur le marché, il a réussi à enregistrer plus de 100 millions de joueurs uniques. Sa situation actuelle, pleine de problèmes depuis l’arrivée de Caldera et le contenu de Vanguard, ont accéléré les plans de son successeur. Et une future version mobile est toujours à l’horizon.

Call of Duty est l’un des poumons économiques d’Activision Blizzard. Par conséquent, un deuxième trébuchement consécutif apporterait des problèmes. Son engagement envers Modern Warfare 2 est fort, selon les premières données officielles. La « prochaine génération de Call of Duty », comme l’appelle l’éditeur, apportera des « innovations révolutionnaires » dans ce qui sera « l’expérience la plus avancée de l’histoire de la franchise ». Vous pouvez voir son premier teaser ici.

