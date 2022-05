Les trois meilleurs films à voir pendant le Festival du Film du 3 au 5 mai

Du 3 au 5 mai, les téléspectateurs pourront profiter de la Fête du Cinéma, l’occasion d’aller en salles pour un prix tout doux (seulement 3,5 euros la séance). Comme toujours, il est possible de s’inscrire en individuel, mais aussi en groupe (limité à 10 amis ou membres de la famille). Chez Netcost, nous choisissons trois films intéressants qui sont toujours à l’affiche et que nous recommandons :

l’homme du nord

Au début du Xe siècle, en Islande, le jeune prince Amleth assiste au meurtre de son père. Le roi est trahi par son frère, qui tend une embuscade au monarque et met fin à ses jours. À ce moment-là, il ordonne également de tuer l’héritier, qui parvient à peine à s’échapper. Des années plus tard, le garçon est déjà adulte et grandit avec une seule idée en tête : la vengeance. L’Homme du Nord est un film viking réalisé par Robert Eggers, le cinéaste derrière Le phare et la sorcière. Avec une esthétique et une narration très particulières, le réalisateur propose un film plein d’action et de symbolique.

Lisez la critique de Netcost ici.

Sonic 2 : le film

The Blue Blur revient à l’action en direct avec une suite directe du film réalisé par Jeff Fowler. Sonic ne s’est pas remis de ses exploits précédents et doit déjà remettre sa combinaison de héros. Et pourquoi? Parce que le docteur Robotnik est de retour avec de nouveaux et terribles plans. Le personnage joué par Jim Carrey aspire à une émeraude capable de détruire les civilisations, alors il s’allie à Knuckles. Pendant ce temps, le hérisson SEGA est accompagné de Tails, un autre des personnages mythiques de cet univers. Avec une troisième bande déjà confirmée, il est temps de vibrer à grande vitesse main dans la main avec Sonic 2 : The Movie.

Lisez la critique de Netcost ici.

X

À la fin des années 1970, un groupe de jeunes décide de tourner un film pour adultes dans la campagne du Texas. Lorsqu’ils seront en plein tournage, leurs hôtes âgés les découvriront en flagrant délit et ils devront se battre pour sauver leur vie. Réalisé par Ti West, ce film plonge dans l’horreur slasher et offre près de deux heures d’action et de sang.

Pour acheter des billets en personne et profiter de la promotion du Festival du film, vous devez vous inscrire sur le site Web et apporter votre accréditation. Dans le cas de le faire en ligne, la réduction est déjà appliquée directement.