Jeux de mai gratuits sur PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro

Ne manquez pas les jeux gratuits ! Comme chaque mois, les différentes plateformes et services d’abonnement ont mis les titres respectifs à la disposition des joueurs sans frais supplémentaires. C’est l’heure des rotations de jeux gratuites incluses dans les services PS Plus, Games with Gold, Stadia Pro et Prime Gaming pour ce mois de mai 2022.

Comme nous le faisons chaque mois sur Netcost, nous commençons ce mois de mai 2022 par collecter tous les jeux gratuits que les entreprises « offrent » avec leurs abonnements PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series, Twitch Gaming (PC) et Google Stadia tout au long du mois; ce que nous appelons PS Plus, Xbox Live Gold, Prime Gaming et Stadia Pro.

Sans plus tarder, c’est tout ce que les entreprises nous proposent durant ces 30 jours.

Jeux PS Plus gratuits en avril 2022

A quelques semaines du renouvellement du PS Plus (il unifiera PS Plus et PS Now dans l’abonnement Premium), les traditions ne changent pas et le service propose gratuitement aux joueurs de nouveaux jeux vidéo :

FIFA 22 pour PS4 et PS5 — À partir du 3 mai

Tribes of Midgard pour PS4 et PS5 – À partir du 3 mai

Malédiction des dieux morts — À partir du 3 mai

Twogether: Project Indigos pour PS4 (PS Talents) – À partir du 3 mai

À cela, nous devons ajouter PS Plus Collection, l’autre grande revendication de PlayStation Plus pour les utilisateurs de PlayStation 5. Il comprend un total de 20 « jeux déterminants » du catalogue PS4. Ils sont les suivants:

Jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterisé

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

jeux tiers

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Vous pouvez consulter tout le contenu PS Plus en mai 2022 ici.

Jeux gratuits Xbox Live GOLD en mai 2022

Microsoft a également révélé les jeux gratuits d’avril pour Xbox Live GOLD. Les utilisateurs abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate peuvent réclamer à différentes dates que nous détaillons ci-dessous :

Yoku’s Island Express – du 1er au 31 mai sur Xbox One et Xbox Series X|S

The Inner World – The last Wind Monk – Du 16 mai au 15 juin sur Xbox One et Xbox Series X|S

Hydro Thunder Hurricane – du 1er au 15 mai sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

Viva Piñata Party Animals – Du 16 au 31 mai sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

En plus de tout cela, Street Power Soccer est toujours disponible jusqu’au 15 avril dans le cadre de la rotation des jeux gratuits Xbox Live Gold de mars dernier.

Vous pouvez consulter tout le contenu Xbox Live GOLD en mai 2022 ici.

Jeux gratuits Amazon Prime Gaming en mai 2022

Amazon ajoute un assortiment de jeux qui plairont aux fans d’aventures graphiques ou d’horreur. Maintenant que Return of the Monkey Island a été annoncé, c’est le bon moment pour rattraper son retard sur la saga. Si Monkey Island 2 a été offert le mois dernier, c’est maintenant au tour de The Course of Monkey Island, parmi tant d’autres :

Espace mort 2

La malédiction de l’île aux singes

hors ligne

Livraisons Mail Mole + & ‘Xpress

quête de chat

Shattered: Conte du roi oublié

Vous pouvez consulter tout le contenu de Prime Gaming en mai 2022 ici.

Jeux Google Stadia Pro gratuits en mai 2022

En ce mois de mai, Google ajoute plusieurs titres pour Stadia Pro, sa modalité d’abonnement premium pour accéder à une multitude de jeux immédiatement via le cloud, en streaming. De tous, Outriders est sans aucun doute le plus remarquable.

Cavaliers

Lumote : les chroniques du Mastermote

Paw Patrol The Movie: Appels de la ville d’aventure

Kaze et les masques sauvages

De plus, les abonnés peuvent également accéder à une cinquantaine de titres supplémentaires. La collection est vraiment grande : Wave Break, HITMAN – The Complete First Season, République, Cake Bash, Destroy All Humans!, Journey to the Savage Planet, Epistory – Typing Chronicles, PixelJunk Raiders, It Came From Space And Ate Our Brains, Terraria , Killer Queen Black, Trine 4: The Nightmare Prince, Kemono Heroes, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, The Darkside Detective, FLOOR KIDS, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, Hundred Days – Winemaking Simulator, Bleu Fire, Control Ultimate Edition, GRIME, Foreclosed, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, ARK: Survival Evolved, Jusqu’à la fin, The Falconeer: Warrior Edition, Hello Engineer, Saints Row IV: Re-Elected, Wavetale, TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS, Wreckfest, Darksiders 3, Bloodstained, Shantae: Risky’s Revenge, Darkside Detective: A Fumble in the Dark, DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders, Life Is Strange Remastered, Life Is Strange: Before The Storm Remastered, Nanotale – Typing Chronicles, Merek ‘ s Market, One Hand Clapping, PHOGS!, Race with Ryan: Road Trip Deluxe Edition, Adam Wolfe, Dawn of the Monsters, Darksiders Genesis et Darkwood.