Playstation Abandonne De Nouvelles Acquisitions De Studios

Alors que Microsoft se prépare à finaliser l’achat d’Activision Blizzard, Sony Interactive Entertainment a annoncé que Bungie, les créateurs de Halo et Destiny 2, rejoindraient PlayStation Studios. Désormais, une offre d’emploi laisse entendre que le géant japonais est à la recherche d’opportunités pour poursuivre sa croissance par le biais d’acquisitions et d’autres opérations.

« Sony Interactive Entertainment (PlayStation) recherche un directeur hautement qualifié » qui travaillera « en étroite collaboration avec l’équipe de direction de SIE » et qui aura « la responsabilité d’identifier les opportunités de croissance inorganique par le biais d’acquisitions, d’investissements ou d’associations stratégiques temporaires ». [joint ventures]”.

Selon l’offre d’emploi, l’équipe évaluera et réalisera des transactions « alignées sur les stratégies prioritaires » de Sony, dans le but de récolter de la valeur à long terme pour l’entreprise. « Le travail fondamental de l’équipe consiste à développer des informations sur le marché grâce à de solides relations internes et externes capables d’identifier [fusiones y adquisiciones] des opportunités intéressantes et d’investissement.

La société japonaise souhaite intégrer un candidat ayant une expérience avérée dans les transactions de gros et de petits volumes, ce qui comprend « les acquisitions, les coentreprises et les investissements ».

Les achats les plus récents de PlayStation Studios

Ces derniers mois, PlayStation Studios a renforcé sa stratégie de développement de jeux ou de titres gratuits sous le modèle de service. L’achat de Bungie a été la clé de cet objectif, tout comme l’ajout de Haven Studios à son portefeuille de développeurs. Cette société, dirigée par Jade Raymond, parie sur une nouvelle IP multijoueur. D’autre part, ils ont également acheté Housemarque, les créateurs de Returnal.

Embracer Group vient d’annoncer le rachat de studios tels que Crystal Dynamics ou Eidos, c’est-à-dire la branche ouest de Square Enix. Ils emportent avec eux des propriétés intellectuelles bien connues, voir Tomb Raider, Deus Ex ou Legacy of Kain. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet dans cette news.

source | VGC