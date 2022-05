Spécial vacances Gardiens de la Galaxie : les photos et vidéos du tournage montrent un clin d’œil aux Eternals

Ces semaines, l’épisode spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie a été filmé et maintenant les premières fuites sont arrivées sous la forme de photographies et de vidéos du plateau, montrant à la fois l’apparition de certains de ses protagonistes et un curieux Easter-egg qui fait directement référence aux Éternels. C’est ainsi que le média Screen Rant le recueille après s’être fait l’écho de certaines publications partagées sur les réseaux sociaux par des internautes qui ont été très proches du tournage lui-même mené par James Gunn.

Voici à quoi ressemblent les Gardiens de la Galaxie pour Noël

Et c’est que ces derniers jours, une partie du casting a été vue dans les rues de Los Angeles, plus précisément devant le célèbre Chinese Theatre de la capitale de Los Angeles, un décor décoré de motifs de Noël et la présence d’au moins deux des Des Gardiens de la Galaxie, tels que Drax (Dave Bautista) et Mantis (Pom Klementieff), tous deux debout et s’occupant de quelques passants qui voulaient prendre une photo avec eux.

Gardiens de la Galaxie : tournage spécial vacances au Chinese Theatre… il y a un tas d’affiches Kingo de The Eternals ! pic.twitter.com/vRuUFmGCKK —Patrick Dougall (@PatrickADougall) 28 avril 2022

Ce qui est curieux dans la scène, c’est qu’au-delà de voir les deux interprètes entièrement caractérisés comme leurs personnages respectifs, c’est que l’on peut voir plusieurs affiches d’un film d’action mettant en vedette Kingo, l’Éternel qui se consacre au cinéma et au divertissement depuis plusieurs générations. Un clin d’œil au film UCM de Chloé Zhao qui ne passera pas inaperçu auprès des fans.

Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan et Pom Klementieff retrouveront leurs rôles habituels dans l’UCM après les événements de Thor Love and Thunder, un film dans lequel les Gardiens feront une brève apparition. Le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie devrait être diffusé sur Disney + à la fin de l’année, coïncidant avec les vacances de Noël.

