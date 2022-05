Palpatine dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi ou Andor ? "tu sentiras ma présence"

L’Empire galactique aura beaucoup d’importance dans deux des séries qui seront présentées en première cette année sur Disney +. Star Wars : Obi-Wan Kenobi et Star Wars : Andor dépeignent une époque antérieure à A New Hope, une époque où les forces de Dark Sidious dominent la galaxie. L’Empereur Palpatine reviendra-t-il dans la saga galactique ? Ian McDiarmid, l’acteur qui a joué le personnage dans toutes les trilogies, a laissé entendre à son panel à la convention des collectionneurs du commissaire impérial qu’il pourrait revenir dans certains de ces produits.

« Il y a une certaine série qui arrive bientôt et qui se déroule juste au moment où je pourrais être très actif. Je ne peux pas dire si vous me verrez dans mon corps physique, mais je suis sûr que vous sentirez ma présence. »

Vador en présence de Dark Sidious.

Quand sont fixées les deux séries ?

Dans le cas d’Obi-Wan Kenobi, qui sortira le 27 mai, l’histoire se déroule 10 ans après Revenge of the Sith et près d’une décennie avant les événements relatés dans l’épisode IV. Cela signifie que l’Empire Galactique est à l’apogée de sa puissance, la Rébellion n’ayant toujours pas entamé les structures impériales. Au lieu de cela, Andor se produit alors que l’étincelle de la rébellion a déjà commencé à s’allumer, quelques années seulement avant Rogue One: A Star Wars Story. Dans les deux cas, la présence de Palpatine serait plus que justifiée, il ne serait donc pas étrange qu’il apparaisse d’une manière ou d’une autre.

Ian McDiarmid a précédemment fait allusion à cette possibilité : « Je pense que je dois accepter cela. Merci à ma petite-fille ingrate [Rey Skywalker], mon anéantissement a finalement été total. Mais bien-sûr, [Darth] Vader est de retour dans la nouvelle série télévisée, donc je suppose qu’il n’est pas impossible qu’un jour son mentor soit découvert en train de retomber dans l’ombre. »

Dans cet article, nous passons en revue les 5 personnages que nous aimerions voir dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi, dont Palpatine lui-même.

source | BD