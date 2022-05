Stock PS5 et Xbox Series X : Intel rappelle que la crise ne prendra fin qu’en 2024

Les consoles de nouvelle génération sont sorties en 2020, mais en obtenir une est tout un défi. C’est parce que ? Fondamentalement parce que depuis son lancement, ils ne sont plus présents dans les magasins en raison de problèmes de stock. Le fait est que la pénurie de semi-conducteurs, une pièce essentielle pour les puces de ces appareils, a empêché Sony et Microsoft de fabriquer suffisamment d’unités PS5 et Xbox Series X. Désormais, le PDG d’Intel prédit que cette situation se poursuivra jusqu’en 2024.

Dans une interview avec CNBC, Pat Gelsinger a reconnu que l’estimation précédente ne sera pas remplie. Bien qu’ils s’attendaient à ce que cette circonstance commence à se résoudre en 2023, la société a corrigé ses prévisions. Selon le responsable, le manque de stock va perdurer car les outils de fabrication ne sont pas aussi disponibles qu’ils l’avaient espéré, il n’y aura donc pas assez de puces pour répondre à la demande.

« C’est en partie pourquoi nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs » se poursuivra jusqu’en 2024, lorsque « nos estimations initiales » étaient de 2023. « La pénurie a maintenant touché les équipements, donc certaines de ces chaînes d’approvisionnement seront désormais plus difficiles à fabriquer », a-t-il expliqué. . A noter que les puces des consoles sont fabriquées par AMD et non par Intel, bien que la crise soit mondiale.

Les entrailles de la Xbox Series X.

Xbox Series S, la console disponible

De toutes les consoles de nouvelle génération, la Xbox Series S est la plus facile à obtenir. Depuis sa mise sur le marché, il y a eu des réapprovisionnements constants en stock et il peut actuellement être acheté dans de nombreux points de vente. Au lieu de cela, la Xbox Series X et la PS5 disparaissent aussi rapidement qu’elles apparaissent. Pas en vain, de nombreux titres développés jusqu’à présent sont sortis à la fois dans la génération précédente et dans la nouvelle génération.

En octobre 2021, Gelsinger lui-même a souligné que nous étions au pire de la crise, mais il a ensuite fait valoir qu’en 2022, la situation s’améliorerait et qu’elle commencerait à se calmer l’année suivante. AMD était plus optimiste et a déclaré que cela serait corrigé cette année.

source | VGC