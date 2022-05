Scarlet Witch dans Fortnite : sa skin est confirmée

Epic Games a confirmé de manière très curieuse l’existence d’un skin Scarlet Witch / Wanda Maximoff (Marvel) dans Fortnite : à travers des images de la documentation officielle du Creative Mode. Dans cette news, nous vous montrons à quoi ressemble Scarlet Witch dans Fortnite, et nous vous disons à quoi ressemble cette nouvelle collaboration de la saison 2 de Fortnite Chapter 3 :

Voici le skin Scarlet Witch de Fortnite

Vers 03h15 CEST le 05/03/2022, Epic Games a mis à jour la documentation du mode créatif sur le site officiel de Fortnite. Fait intéressant, des images ont été ajoutées à l’une des pages mises à jour montrant un skin Wanda Maximoff/Scarlet Witch dans Fortnite :

Comme les captures utilisées sont en jeu, nous ne pouvons pas voir Scarlet Witch face à face. Cependant, ils sont suffisamment clairs pour que nous ayons une idée de ce que c’est que de jouer à Fortnite avec ce skin.

La mise à jour de la documentation du mode créatif est habituelle sur le site Web d’Epic Games quelques heures avant la mise à jour d’un correctif. Dans ce cas, le patch 20.30 est celui qui devrait arriver le mardi 3 mai 2022, nous comprenons donc que le skin Scarlet Witch sera ajouté aux fichiers du jeu avec cette mise à jour de contenu, et il arriverait au magasin très bientôt (peut-être même cette semaine). Nous vous rappelons que Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvre le 6 mai 2022, et Wanda / Scarlet Witch est l’un des personnages principaux, raison impérieuse du lancement de son skin dans Fortnite en tant qu’action publicitaire.

Affiche officielle de Doctor Strange dans le multivers de la folie (2022)

Concernant ce même film, Doctor Strange est venu sur Fortnite sous la forme d’un skin Battle Pass, disponible dès le début de cette saison.

Doctor Strange est un skin Fortnite Chapter 3 Season 2 Battle Pass

Nous vous rappelons que depuis le début de la saison 2, il existe des indices selon lesquels Vision, un personnage également de Marvel et le grand amour de Scarlet Witch, pourrait entrer dans le jeu. Étant donné que les packs de skins Fortnite sont généralement des garçons et des filles, il y a de fortes chances que Vision et Scarlet Witch arrivent ensemble dans le magasin dans le cadre du même pack. Nous mettrons à jour ces informations dès que nous en saurons plus.

La saison 2 du chapitre 3 de Fortnite recèle de nombreux secrets ; Dans notre guide complet, nous vous expliquons quelle est la meilleure arme et comment accomplir toutes les missions, entre autres.

Source : EpicGames