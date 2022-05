Le crépuscule de l’Arrowverse : les séries Batwoman et Legends of Tomorrow sont annulées

La CW et ses diverses productions basées sur DC ne sont pas au mieux de leur forme. Et c’est que s’il n’y a pas si longtemps la fin de plusieurs de ses émissions emblématiques telles que Supergirl ou Black Lightning a été confirmée -et l’adieu d’Arrow, la série qui a tout commencé-, maintenant l’annulation de deux autres séries de super-héros telles que sont Batwoman et Legends of Tomorrow, laissant le Arrowverse avec seulement deux adaptations télévisées en préparation : The Flash et Superman & Lois.

Au revoir à Batwoman et Legends of Tomorrow

Et c’est qu’au début de cette année, il est apparu que Warner Bros. serait intéressé à se débarrasser de la chaîne The CW, en vendant la chaîne et ses propriétés intellectuelles à une autre société qui souhaitait continuer ses différentes productions ; ou non. Et après le dernier lot de renouvellements -parmi lesquels The Flash et Superman & Lois-, rien n’était connu des autres séries en cours comme les protagonistes de cette actualité. De leur côté, Stargirl et Naomi attendent de renouveler pour d’autres saisons.

Enfin, tant Batwoman après sa saison 3 que Legends of Tomorrow et sa saison 7 -avec un cliffhanger inclus qui n’aura jamais d’issue-, se disent au revoir prématurément, soi-disant en raison de leurs mauvaises critiques et de leur accueil discret au niveau de la popularité. « Je suis dévasté, mais débordant de gratitude. Quel honneur de faire 51 épisodes. Tant de personnes inspirantes et brillantes ont contribué à cette série. Merci aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe ! Merci, fans ! On t’aime », a écrit Caroline Dries, scénariste de Batwoman.

De son côté, Keto Shimizu, productrice de Legends of Tomorrow, a partagé : « Eh bien, chers collègues. Ce fut un voyage incroyable. Cependant, la CW nous a fait savoir qu’il n’y aurait pas de saison 8 de Legends of Tomorrow. Nous avons le cœur brisé, mais nous sommes également immensément reconnaissants pour le travail incroyable que nos acteurs, notre équipe et nos scénaristes ont fait pour créer la petite émission qui pourrait le faire. »

