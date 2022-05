Ron Gilbert répond fermement aux critiques du retour au style graphique de Monkey Island

Il ne fait aucun doute qu’avec l’annonce de Return to Monkey Island, de nombreux fans ont célébré le retour de l’une des sagas les plus appréciées de l’industrie du jeu vidéo, même si certains d’entre eux ont critiqué le style visuel montré dans les premières images du titre, comme ainsi que dans votre teaser. Et c’est que loin de conserver l’aspect graphique si caractéristique du début de la saga -avec le pixel art en guise de drapeau-, Terrible Toybox a opté pour un style beaucoup plus en phase avec aujourd’hui, montrant une conception artistique plus proche des œuvres animées actuelles. , une décision critiquée par une partie de la communauté. Maintenant, Gilbert lui-même a été franc dans sa vision artistique, justifiant cette décision par un article publié sur son blog.

« C’est le style artistique que je voulais »

C’est à quel point la création a été claire dans sa publication personnelle : « Lorsque Dave et moi avons commencé à lancer des idées pour Return to Monkey Island, nous avons parlé de pixel art, mais cela ne nous semblait pas bien. Nous ne voulions pas faire un jeu rétro. Vous ne trouverez pas d’article sur Thimbleweed Park qui ne soit pas classé comme un jeu de retour. Je ne voulais pas que Return to Monkey Island soit juste un jeu de retour, je voulais continuer à faire avancer Monkey Island parce que c’est intéressant, amusant et excitant. C’est ce que les jeux de Monkey Island ont toujours fait », explique Gilbert.

«Je voulais que la conception artistique de Return to Monkey Island soit provocante, choquante et pas ce à quoi tout le monde s’attendait. Return to Monkey Island n’aura pas le style artistique que vous vouliez ou attendiez, mais c’est le style artistique que je voulais. C’est ironique que les gens qui ne veulent pas que je fasse le jeu que je veux faire soient parmi les fans les plus fidèles de Monkey Island », poursuit Gilbert, assurant que son prochain jeu sera une « incroyable montagne russe », conseillant aux fans de monter et s’amuser ou partir en colère parce que ce n’est pas les montagnes russes qu’ils voulaient.

Bien sûr, Ron Gilbert a toujours été franc. Return to Monkey Island devrait arriver cette année 2022 sur des plateformes qui n’ont pas encore été annoncées.

source | Joueur grincheux via Pledge Times