Ils modifient un contrôleur de jouet Fisher-Price… et ça marche avec l’Elden Ring !

Parfois les blagues ne vont pas au-delà d’une simple anecdote, même si d’autres les poussent jusqu’aux dernières conséquences. C’est le cas d’un utilisateur connu sous le nom de Rudeism qui a réussi à modifier une manette de jouet de la marque Fisher-Price en une manette de contrôle entièrement fonctionnelle, comme s’il s’agissait d’une manette Xbox. L’affaire est devenue si virale que même le concepteur de la Xbox originale a cité la publication de l’utilisateur le félicitant pour une réalisation aussi incroyable.

Voici comment jouer à Elden Ring avec un contrôleur de jouet

Tel est l’exploit de Rudeism qu’il a réussi à modifier la manette Fisher-Price Game & Learn à tel point qu’il peut jouer à Elden Ring avec, le tout en utilisant ses différents boutons et joysticks comme s’il s’agissait d’une manette Xbox. Et le résultat est plus que surprenant. À tel point que, selon le moddeur, la télécommande est capable de faire tout ce qu’une télécommande conventionnelle fait tout en continuant à faire les bruits du jouet. Bien sûr, c’est à voir. Heureusement, l’utilisateur lui-même a partagé une vidéo avec le contrôleur en action.

voici la manette Fisher Price Xbox en action ! dis-moi à quels jeux tu aimerais me voir jouer avec et merci à @Wario64 pour la blague désinvolte qui m’a inspiré pour que cela se produise 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI — Rudéisme (@rudeism) 1 mai 2022

Pour ce faire, il a réussi à connecter la manette du jouet à un PC et à modifier le bouton jaune de la manette en sélecteur pour ajouter différentes entrées à chaque bouton, dont le joystick et les gâchettes. Et même s’il n’a que deux déclencheurs, ils ont chacun un film gauche et droit, ils servent donc également de déclencheurs LT/LB et RT/RB. La même chose se produit avec les quatre boutons principaux (A, B, C, D) qui commencent à fonctionner comme s’il s’agissait des boutons Xbox standard (A, B, X, Y).

Le mouvement de la caméra est beaucoup plus lourd car il n’y a pas de second joystick, mais c’est aussi possible. Et bien que la manipulation soit loin de l’expérience originale de la manette Xbox, le résultat est tout un exploit si l’on considère le matériel original pour enfants et ce que le moddeur a réalisé avec une relative facilité.

source | VGC