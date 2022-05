Les sabres laser reviendront à Fortnite pour le Star Wars Day

Une fuite révèle que les sabres laser et les sabres laser Star Wars reviendront sur Fortnite pour célébrer le Star Wars Day le 4 mai 2022. Juste en dessous, nous vous expliquons tout ce que nous savons sur ce petit événement Fortnite.Saison 2 de Fortnite Chapitre 3 :

Fortnite : une fuite révèle quand les sabres laser de Star Wars reviendront

Le 2 mai 2022 vers 18h00 CEST, un bot du serveur NiteStats Discord, un serveur dédié à toutes sortes de fuites et d’exploration de données liées à Fortnite, a détecté qu’un nouveau tournoi a été ajouté au jeu appelé « Star Wars Lightning ». Cup », et dont le nom de code est « s20_lc_elegantweapons ». Ce tournoi a lieu le 05/03/2022.

Compte tenu de toutes ces données, il ne semble pas exagéré de supposer que les sabres laser reviendront sur Fortnite Battle Royale. Ou, à tout le moins, un tournoi avec un mode de jeu à durée limitée. Il existe quatre types d’épées laser dans Fortnite, bien que pour des raisons jouables, elles soient toutes identiques :

Sable laser vert (Luke Skywalker)

Sable laser violet (Mace Windu)

Sable laser bleu (roi)

Sable laser de la Croix-Rouge (Kylo Ren)

Art officiel des épées laser Star Wars à Fortnite

Cela ne nous semble pas une idée tirée par les cheveux, étant donné que le patch 20.30 de Fortnite devrait sortir le mardi 3 mai et que le mercredi 4 mai est le jour de Star Wars dans le monde entier pour un jeu de mots avec l’un des plus citations mythiques de la saga : « que la Force soit avec toi »/ »Que le 4 soit avec toi », qui se traduit en Français par « que la Force soit avec toi ».

Lors du Star Wars Day 2021 à Fortnite, plusieurs skins emblématiques tels que l’Imperial Stormtrooper, Kylo Ren, et Finn et Rey sont revenus au magasin ; Nous surveillerons pour vous faire savoir si ces articles (et plus) reviennent dans le magasin, et même si d’autres nouveaux skins Star Wars sont publiés.

Dans notre guide complet de Fortnite Battle Royale, nous vous expliquons comment terminer toutes les missions de la saison 2 ou comment monter de niveau rapidement.

Sources : Discord/NiteStats, Wikipédia/Star Wars Day, Epic Games