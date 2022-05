Voici les trois nouveaux jeux PS Now de mai 2022 : combat et metroidvania

PS Now, le service de jeux vidéo à la demande de PlayStation, accueille trois nouveaux titres dans son catalogue. A tel point qu’à partir de demain, le 3 mai 2022, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI et Blasphemous feront partie de son catalogue. Cela a été annoncé par PlayStation via son blog officiel, partageant les détails des trois titres et rappelant à ses utilisateurs les changements imminents que l’abonnement subira à partir de juin avec le nouveau modèle PlayStation Plus.

Trois nouveautés pour PlayStation Now

Ainsi, parmi les nouveautés du PS Now pour ce mois de mai, nous trouvons Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, l’épisode le plus complet de la saga de combat inspirée de l’univers manganime de Naturo qui comprend un mode histoire pour un joueur, des combats multijoueurs locaux et un mode en ligne passionnant contre des combattants du monde entier.

Nous continuons avec les gâteaux virtuels avec Soulcalibur VI, l’une des sagas classiques du genre qui, avec son sixième épisode numéroté, offre une bonne poignée de modes de jeu, de nouvelles mécaniques et beaucoup de visages familiers ainsi que de nouvelles entrées de personnages, ainsi qu’un excellent mode créatif.

Enfin, Blasphemous, le célèbre metroidvania créé en Espagne avec un style unique et des graphismes rétro, fait irruption sur PS Now avec toutes ses images dérangeantes et un défi au niveau des jeux les plus exigeants du marché.

Comme nous le disons, PlayStation nous rappelle également que l’abonnement PS Now fusionnera avec PS Plus via un nouveau service qui offrira plus d’options, d’avantages et de jeux en fonction du niveau choisi par chaque utilisateur; Dans le cas des abonnés PS Now, l’abonnement sera mis à niveau vers PS Plus Premium avec plus de catalogue de jeux nouveaux et classiques. Ne manquez pas toutes les informations sur les nouveaux niveaux PS Plus.

source | Playstation