Apex Legends Mobile arrive sur iOS et Android en mai

Apex Legends Mobile confirme son lancement en mai. D’Electronic Arts, ils confirment que ce sera ce mois-ci que le jeu gratuit fera ses débuts sur les appareils mobiles iOS et Android. La société nous offre les premiers détails de cette expérience loin de la version actuelle des consoles et du PC.

Apex Legends conçu pour mobile

Lors de la présentation en présence de Netcost, ses responsables prévoient qu’Apex Legends Mobile possède des éléments « conçus pour l’écosystème mobile » qui offrent un autre nouveau point de vue sur le jeu de tir que nous connaissons tous. En plus du lancement avec le mode bataille royale et les qualifications, nous verrons des « modes exclusifs » qui n’ont pas encore transpiré.

Au lancement, nous aurons les 10 légendes originales : Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith, Bangalore, Octane, Caustic et Mirage. Kings Canyon sera la carte qui fera ses débuts au lancement, bien qu’il s’agisse d’une version « remaniée » avec des rebondissements « excitants » qui surprendront les vétérans. Nous verrons également « de nouvelles façons de jouer avec nos amis ». Ils partageront plus de détails à l’approche du lancement.

Vous pouvez confirmer votre intérêt à l’essayer dès le « day one » en complétant votre inscription précédente, pour l’instant uniquement disponible dans le Google Play Store ; la version finale arrivera sur l’App Store. Comme ils l’ont déjà confirmé lors de leur révélation, il n’y aura pas de système de cross-play avec les utilisateurs de PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch ; seule la communauté mobile pourra jouer les unes contre les autres.

De quelles exigences Apex Legends Mobile a-t-il besoin sur les appareils Android et iOS ?

Exigences minimales

Android

Android 8.1

OpenGL 3.0 ou supérieur

3 Go d’espace libre

Au moins 3 Go de RAM

Taille de l’écran : N/L/XL

Modèles Android

Xiaomi

Samsung

lenovo

Motorola

Oppo

Vivre

huawei

iOS

iPhone 6S ou supérieur

Système d’exploitation : 10.0 ou supérieur

Processeur : A9

3 Go d’espace libre

Au moins 2 Go de RAM

Source : Electronic Arts