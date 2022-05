Square Enix dépensera ses 300 millions de ventes de studios sur NFT, AI et cloud gaming

Square Enix investira les 300 millions de dollars de sa vente d’IP et de studios au groupe Embracer dans de nouvelles technologies comme NFT et blockchain, l’intelligence artificielle et le cloud gaming. Cela a été annoncé par la société japonaise après l’officialisation de cette nouvelle transaction au sein de l’industrie du jeu vidéo, par laquelle plus de 50 propriétés intellectuelles et studios tels que Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal deviennent la propriété de la société suédoise.

Square Enix a déjà décidé de l’investissement de sa vente

Ainsi, une fois l’opération bouclée entre les prochains mois de juillet et septembre, Square Enix a déjà un nouvel objectif d’investir l’argent de sa vente. Cela peut être extrait d’une déclaration récente partagée par la société elle-même détaillant ses plans d’investissement dans des technologies telles que la blockchain ou le cloud gaming, promouvant ainsi les actifs NFT de plus en plus présents et d’autres activités connexes.

« La transaction aidera l’entreprise à s’adapter aux changements de l’environnement commercial mondial en établissant une meilleure allocation des ressources, ce qui contribuera à augmenter la valeur de l’entreprise et à accélérer la croissance des activités clés du divertissement numérique. La transaction permettra le lancement de nouvelles entreprises avec des investissements dans des domaines tels que la blockchain, l’intelligence artificielle et le cloud », déclarent-ils dans leur communiqué.

Une décision qui n’est pas du tout surprenante après avoir exprimé à différentes reprises l’intention de Square Enix d’entrer dans l’univers de la blockchain, selon les mots de Yosuke Matsuda lui-même, président de l’entreprise. « À l’avenir, nous aimerions essayer de fournir un contenu de jeu autonome. Jusqu’à présent, dans la plupart des jeux, nous proposions le contenu en tant que produit fini et les joueurs l’appréciaient. Cependant, il y a un certain nombre d’utilisateurs qui veulent contribuer au fait de rendre les jeux plus intéressants », tout en « créant de nouvelles fonctionnalités et façons de jouer », a récemment assuré le responsable.

source | Square Enix