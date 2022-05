Yakuza 8 n’a pas encore bouclé son histoire ; nous aurons plus de nouvelles cette année

Ryu Ga Gotoku Studio a partagé quelques détails sur la situation dans laquelle se trouve Yakuza 8. Masayoshi Yokoyama, chef de l’équipe, assure que le développement avance bien. Les scénaristes travaillent actuellement sur « l’apogée de l’histoire ».

Le créatif assure que ne pas avoir bouclé l’arc narratif est loin d’être un mauvais signe. En fait, les acteurs de la voix ont déjà commencé à enregistrer les dialogues, cela n’a donc en aucun cas ralenti leurs plans. Nous sommes impatients d’en savoir plus sur le jeu à un moment donné cette année.

Yokoyama a insisté sur le fait que l’équipe travaille sur plusieurs projets non divulgués. Les déclarations apparaissent un mois après qu’il ait fait de même dans une interview avec le média japonais Denfaminico Gamer. « L’unique [juego] Celui dont je peux parler en ce moment est Yakuza 8, mais nous avons beaucoup de titres non annoncés qui sont actuellement en développement. À un moment donné, je pourrai mentionner certaines choses qui, je pense, vous surprendront tous », a-t-il déclaré.

Yakuza : comme un dragon

Que sait-on de Yakuza 8 ?

Peu de données officielles sont connues à ce jour sur la livraison. Nous savons que ce sera une suite directe de Yakuza: Like a Dragon, qui au Japon a été désigné comme le septième épisode numéroté. L’histoire se déroulera des années plus tard et continuera à mettre en vedette Ichiban Kasuga, qui a pris le relais du Dragon de Dojima. Yakuza 8 n’est que le titre de travail ; Il n’a pas encore été confirmé avec quel surnom il arrivera.

Sa sortie marquera le premier opus basé sur l’univers Yakuza sans la participation de Toshihiro Nagoshi. Le vétéran a quitté SEGA cette année pour former sa propre équipe chez NetEase. Son dernier projet signé, Lost Judgment, est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.Il a récemment reçu The Kaito Files, une extension de l’intrigue après les événements vus dans la campagne principale. Consultez nos impressions ici.

Source : Le Tojo Dojo