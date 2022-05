Les nouvelles de Genshin Impact devront attendre: le patch 2.7 est retardé jusqu’à nouvel ordre

Genshin Impact, le populaire jeu vidéo RPG d’action gratuit de miHoYo, a complètement interrompu la sortie de sa nouvelle mise à jour 2.7, retardant sa sortie indéfiniment et jusqu’à nouvel ordre. Cela a été communiqué par les responsables, convoquant les joueurs habituels du titre à de futures nouvelles concernant ce nouveau patch. Ce retard est un revers pour tous les utilisateurs qui s’attendaient à profiter de l’actualité de ce nouveau lot de contenu pour ce mois de mai sur PC, consoles et téléphones mobiles.

miHoYo s’excuse et apprécie le soutien

Et c’est que l’équipe de développement de Genshin Impact n’arrête pas de travailler sur de nouveaux contenus et mises à jour pour un jeu vidéo qui fonde son modèle commercial sur le déverrouillage de nouveaux personnages et aventures, avec la possibilité conséquente d’acquérir des power-ups pour accélérer la progression. Des progrès qui pour l’instant subiront un léger recul en raison de l’impossibilité de lancer le nouveau lot de contenu avec le patch 2.7 du jeu.

« Cher voyageur, Pour des raisons liées à l’avancement actuel du projet, la mise à jour de la version 2.7 est reportée. Nous sommes désolés du dérangement. Nous apprécions votre soutien continu et votre compréhension. Pour des informations détaillées sur la nouvelle date de mise à jour, le plan d’ajustement du contenu et la compensation, veuillez prêter attention aux prochaines annonces. Nous fournirons les informations correspondantes aux voyageurs dès que possible », peut-on lire dans le communiqué officiel de l’entreprise.

Comme nous pouvons le lire, miHoYo travaille sur sa prochaine version -non datée pour le moment- et sur un plan d’ajustements et de compensation pour le retard. Et bien que la raison précise de ce retard ne soit pas connue, tout indique que les restrictions à Shanghai dues aux nouveaux cas de coronavirus pourraient y être pour beaucoup.

Pendant ce temps, les fans de Genshin Impact peuvent profiter de l’événement Web « Une nouvelle aventure ? », disponible uniquement jusqu’au 5 mai et pour lequel il est nécessaire de se connecter avec le compte utilisateur du jeu.

source | monHoYo