Spider-Man 4 avec Tobey Maguire : ce sont les conditions de Sam Raimi pour le réaliser

La possibilité de faire de Spider-Man 4 une réalité avec Tobey Maguire vient de loin, en particulier depuis la première de la troisième partie, bien que le projet ne se soit jamais concrétisé. Maintenant, et après le retour de la cinématique originale de Spider-Man dans Spider-Man : No Way Home, de nombreux fans demandent le retour de Tobey Maguire pour un quatrième film de son Peter Parker ; et le réalisateur de la trilogie originale, Sam Raimi, en est conscient. A tel point que dans une récente interview accordée à Rolling Stone, le réalisateur lui-même a posé quatre conditions pour pouvoir réaliser Spider-Man 4.

Sam Raimi et l’idée de réaliser Spider-Man 4

A tel point que Sam Raimi pose le retour de Tobey Maguire en Spider-Man comme condition principale et que l’acteur a très envie de le faire. De plus, une histoire passionnante et vraiment intéressante devrait être envisagée. Et c’est que selon le réalisateur, le personnage de Peter Parker doit montrer un grand conflit lié à l’intrigue elle-même. Et la dernière condition, non moins importante, est que le méchant soit une figure marquante de l’univers arachnide et qu’il s’inscrive dans l’histoire elle-même.

« S’il y avait une belle histoire, je pense qu’elle serait parfaite. Mon amour pour les personnages n’a pas diminué d’un iota au fil des années. Je devrais répondre maintenant aux mêmes choses qui m’ont arrêté alors. Tobey Maguire veut-il le faire ? Y a-t-il un arc émotionnel pour lui? Y a-t-il un gros conflit pour ce personnage ? Et enfin, y a-t-il un méchant digne qui corresponde au thème principal du film ? Il y a beaucoup de questions à la recherche de réponses. Si cela pouvait être répondu, alors j’adorerais le faire », déclare le cinéaste.

Et c’est qu’à son époque, pour l’annulation de Spider-Man 4, des noms comme Mysterio ou Kraven the Hunter ont été envisagés, des noms dont Sam Raimi lui-même se souvient et sur lesquels ils ont travaillé dur pour leur adaptation, malgré le fait que cela ne soit jamais arrivé dans la fin. Et puis est venu le redémarrage d’Andrew Garfield; et peu après l’intégration de Spider-Man dans le MCU avec Tom Holland. Verrons-nous un jour un Spider-Man 4 ?

source | Pierre roulante