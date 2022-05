Sylvester Stallone s’habille en chef de la mafia dans la première image de Tulsa King

Paramount a partagé la première image de Tulsa King, sa nouvelle série. On y voit Sylvester Stallone caractérisé comme Dwight ‘The General’ Manfredi, qui marquera les débuts de l’acteur en tant qu’homme de premier plan dans un projet pour le petit écran.

Stallone jouera un gangster expulsé de son organisation après avoir purgé une peine de 25 ans de prison. Son désir de vengeance l’amène bientôt à fonder sa propre famille criminelle dans la ville de Tulsa, Oklahoma.

Première image de Sylvester Stallone à Tulsa King

Le casting est complété pour le moment avec les noms confirmés suivants : Domenick Lombardozzi (Charles ‘Chickie invernizzi), Max Casella (Armand Truisi), Vicent Piazza (Vince Antonacci), Dashiell Connery (Clint), Chris Caldovino (Goodie Carangi), Jeff Panzarella (Carmine), Jay Will (Tyson), Parker Cassady (Cowboy) et Blakelyn Giles, entre autres. Pour le moment, Tulsa King n’a pas de date de sortie sur Paramount+.

Paramount+ arrivera-t-il en Espagne ?

L’abonnement de Paramount arrivera en Espagne sous l’égide de SkyShowtime, un nouveau service qui réunira ses versions originales, Nickelodeon, Sky Studios, Universal Pictures, Peacock et Showtime, entre autres. Pour le moment, nous savons que ses débuts dans notre pays, en plus d’autres marchés sélectionnés en Europe, auront lieu à un moment donné dans le reste de l’année.

« Avec le lancement de SkyShowtime, nous sommes bien placés pour utiliser notre moteur de contenu mondial pour créer une offre de streaming convaincante, rapide à grande échelle et avec une stratégie d’investissement échelonnée intelligente », a déclaré Raffaele Annecchuno, président et PDG de SkyShowtime, dans un communiqué de presse. ViacomCBS Networks International.

D’autre part, Dana Strong, PDG du groupe Sky, a assuré que le service « combinera le meilleur des États-Unis et de l’Europe avec des marques emblématiques et des divertissements de classe mondiale pour des millions de consommateurs sur plus de 20 nouveaux marchés européens ». Il faudra attendre les prochaines dates pour connaître ses débuts précis.

Références : Collisionneur | IMDb | Comcast