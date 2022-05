Perfect Dark poursuit son développement avec Crystal Dynamics

La vente de Crystal Dynamics à Embracer Group n’affectera pas leur collaboration dans le développement de Perfect Dark. Cela a été confirmé par The Initiative, le principal responsable du projet, à travers les réseaux sociaux. De plus, l’entreprise assure que « de grands progrès » ont été réalisés dans le développement.

« Nous sommes ravis de voir Crystal Dynamics franchir ces prochaines étapes en tant que studio », commencent-ils dans un court tweet. « Nos équipes ont fait de grands progrès dans la construction de Perfect Dark ensemble en tant que partenaires de co-développement, et nous continuerons à travailler avec elles sur leur prochain chapitre. »

Nous sommes ravis de voir Crystal Dynamics franchir ces prochaines étapes avec son studio. Nos équipes ont fait de grands progrès dans la construction de Perfect Dark ensemble en tant que partenaires de co-développement, et nous poursuivrons ce travail avec elles dans leur prochain chapitre. https://t.co/9gG2VGUV8u — L’Initiative (@L’Initiative) 2 mai 2022

Le silence de The Initiative avec Perfect Dark ; à quel moment en sommes-nous ?

La bonne nouvelle tombe près de deux mois après avoir appris l’exode massif des employés de The Initiative. Des sources consultées par VGC ont assuré que l’étude avait perdu jusqu’à 34 employés clés de l’équipe, ce qui s’est ajouté aux adieux de Dan Neuburguer en tant que directeur ; à ce moment-là, on a noté que moins de 50 employés travaillaient sur le projet. Les marches étaient motivées par le manque de liberté créative, la lenteur des processus de développement et certains désaccords entre les membres clés. Le portail a soutenu que la perte de capital humain avait conduit l’équipe à une « réinitialisation en douceur ».

Le rôle réel joué par Crystal Dynamics dans le développement n’a pas été rendu public. Nous avons appris son arrivée dans la collaboration en septembre 2021. Phil Spencer, PDG de Xbox, a confirmé l’accord célébrant « l’élan et les progrès continus » que Perfect Dark recevait. « Je suis ravi que Crystal Dynamics s’associe à The Initiative », a-t-il conclu.

Drew Murray, directeur du design qui a quitté l’équipe la même année, a souligné que Perfect Dark aurait « beaucoup de diversité dans le gameplay » et qu’ils ajouteraient de la mobilité à différents endroits « et de manière » différente de d’habitude. Deux ans plus tard, le point où il se trouve est inconnu. Bientôt disponible sur Xbox Series X|S et PC.

La source: L’Initiative sur Twitter