Marvel change ses plans : The Marvels et Ant-Man et la Guêpe Quantumania ont de nouvelles dates

The Marvels, la suite de Captain Marvel, et Ant-Man and the Quantumania Wasp, le troisième opus des aventures d’Ant-Man, ont échangé leurs dates de sortie en salles, menant à un nouveau calendrier de phase 4 au MCU. A tel point que Les Merveilles, qui devait sortir en salles le 17 février 2023, sortira désormais le 28 juillet 2023. De son côté, le nouveau film Ant-Man et la Guêpe, qui devait sortir en juillet Le 28 février 2023, ce sera désormais le 17 février 2023. C’est ainsi que le média Variety le reprend après avoir fait écho aux dernières sorties de Marvel Studios.

Nouvelle danse de date à l’UCM

Dans l’ensemble, The Marvels est retardé de quelques mois et Ant-Man and the Quantumania Wasp avance sa première, également de quelques mois. Bien entendu, Marvel Studios n’a pas expliqué la raison de ce nouveau changement dans son calendrier Phase 4, même s’il est précisé que la production d’Ant-Man et de Quantumania Wasp est complètement terminée, tandis que The Marvels étend un peu plus sa production. phase de post-production.

Ce nouveau changement reflète également que ces deux films peuvent ne pas être aussi connectés au reste des longs métrages UCM au niveau de l’intrigue, donc un tel échange ne devrait pas poser de problème de continuité.

Rappelons que l’autre grande première confirmée de Marvel Sudios pour 2023 est Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, dont le tournage se poursuit avec James Gunn aux manettes, et qui maintient sa date de sortie au 5 mai 2023, ce qui laisse une dernière ligne droite du prochain année avec au moins un espace pour l’un des projets annoncés sans date de sortie, que ce soit Blade, Captain America 4 ou The Fantastic 4.

