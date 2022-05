Square Enix vend Crystal Dynamics, Eidos Montréal et plus de 50 marques au groupe Embracer

Square Enix conclut un accord avec Embracer Group pour vendre ses studios occidentaux et « plus de 50 » marques de son catalogue. La transaction, qui atteint 300 millions de dollars, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 22/23 du groupe suédois, entre juillet et septembre.

Embracer Group se renforce grâce à Square Enix

La transaction comprend des adresses IP populaires telles que Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain et Thief. En fait, Crystal Dynamics développe le prochain chapitre de l’archéologue, qui fera ses débuts sous l’égide d’Embracer. Eidos-Montréal (Marvel’s Guardians of the Galaxy) et Square Enix Montréal (Hitman Sniper : The Shadows) font également partie de l’opération.

Deus Ex : l’humanité divisée

« Nous sommes ravis d’accueillir ces études au sein du groupe Embracer », explique Lars Wingefors, co-fondateur et PDG de la société, dans un communiqué de presse. « Nous reconnaissons le talent créatif, la propriété intellectuelle fantastique et les antécédents d’excellence dont ils ont fait preuve au fil du temps et à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Ce fut un grand plaisir de rencontrer les équipes de direction et de discuter de leurs projets futurs afin qu’ils puissent réaliser leurs ambitions et faire partie intégrante d’Embracer. Wingefors promet le retour des « franchises adorées » et l’arrivée des « IP inédites » d’Eidos Montréal.

D’autre part, la société japonaise brandit dans une note aux investisseurs que la vente permettra le lancement de nouvelles avenues commerciales avec « des investissements dans des domaines tels que la blockchain, l’intelligence artificielle et le cloud ». Désormais, Square Enix conservera ses studios de développement au Japon, la division External Studios, et Square Enix Collective. Leur rupture avec l’Occident ne sera pas totale : ils conserveront les droits d’édition des sagas Just Cause, Life is Strange et Outriders. Votre pari sur les trois restera intact.

