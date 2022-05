Les premières images divulguées d’Avatar: Le sens de l’eau met le CGI actuel à la limite

Après avoir connu le titre officiel d’Avatar 2 et la date de première mondiale de sa première bande-annonce, les premières images divulguées d’un film qui promet de tester la technologie CGI actuelle au cinéma sont arrivées. C’est ainsi qu’il est recueilli par de nombreux médias américains qui se sont fait l’écho d’une fuite qui arrive par les forums Reddit et nous permettent d’en savoir plus sur le décor d’Avatar : Le sens de l’eau (Avatar : The Way of the Water), avançant une aventure qui promet beaucoup d’action aquatique et la présence de grandes créatures marines.

Avatar 2 marque une nouvelle étape sur le plan visuel

Ainsi, ces 4 nouvelles images que nous vous proposons ci-dessous promettent un niveau technologique rarement vu dans les blockbusters cinématographiques de ces dernières années, comme cela s’était déjà produit avec le premier opus en 2009, dont la revendication, au-delà de l’affichage écrasant d’effets numériques, c’était la 3D. Cette fois, il semble que James Cameron s’engage à mettre à l’écran son propre monde entièrement recréé par CGI avec des impressions écrasantes et des personnages extraterrestres encore plus crédibles. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de les voir en mouvement.

James Cameron revient pour diriger ce nouvel épisode de la franchise Avatar avec le scénariste Josh Friedman et la photographie de Russell Carpenter ; la bande originale est fournie par Simon Franglen. Le casting comprend d’anciennes connaissances d’Avatar comme Sam Worthington, Zoe Saldana, CCH Pounder, Gionvanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, Matt Gerald, Sigourney Weaver et Stephen Lang aux côtés de nouveaux noms comme Kate Winslet, Cliff Curtis, Jamie Flatters, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo et Duane Evans, Jack Champion, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Vin Diesel, CJ Jones et Oona Chaplin.

Avec une première prévue le 16 décembre 2022, Avatar : Le sens de l’eau promet d’être le blockbuster au box-office à Noël prochain.

source | ScreenRant via Reddit