3 ateliers gratuits en mai pour apprendre l’animation 3D et 2D et la conception de personnages

Les 5, 12 et 18 mai, notodoanimacion.es organisera 3 ateliers en ligne, pratiques et entièrement gratuits, pour vous permettre d’apprendre certaines des disciplines les plus appréciées de l’industrie de l’animation et des jeux vidéo.

1. Atelier de création de personnages avec Krita

JEUDI 5 MAI À 17H00

Si vous êtes passionné de dessin, de bande dessinée et d’illustration et que vous souhaitez vous consacrer à la conception de personnages pour l’animation ou le jeu vidéo, c’est votre atelier. Vous pouvez vous lancer dans cette discipline avec le logiciel libre le plus connu, KRITA. Vous apprendrez les outils de dessin et comment créer un design de personnage à partir de zéro jusqu’au niveau divin.

Réservez votre place et la veille vous recevrez le lien pour vous connecter à la masterclass en direct.

2. Atelier d’animation 3D dans Blender

JEUDI 12 MAI À 17H00

Vous souhaitez réaliser votre première animation 3D dans Blender ? Ne manquez pas cet atelier où vous aurez une approche du logiciel d’animation 3d gratuit le plus célèbre.

Vous apprendrez à travailler dans un environnement 3D et les processus nécessaires pour développer un plan d’animation. Une classe de maître que nous ajouterons à notre cours d’animation 3D gratuit.

3. Atelier d’animation 2D avec Krita

MERCREDI 18 MAI A 18H00

Dans cet atelier, nous verrons les 12 principes de l’animation, que les animateurs des studios Walt Disney ont définis dans leur livre « L’illusion de la vie ». Avec une série de petits exercices pratiques, dans lesquels vous apprendrez à utiliser le programme gratuit d’animation et d’illustration numérique Krita. Et le tout dans le confort de la maison.

Si vous aimez l’animation traditionnelle et que vous souhaitez passer l’après-midi à apprendre, animer et dessiner, avec l’un des meilleurs programmes d’animation 2D GRATUITS, inscrivez-vous et nous vous enverrons un lien pour y accéder directement. Obtenez votre place avant qu’ils ne soient épuisés.

