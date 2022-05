Dragon Ball : Piccolo se souvient des meilleurs moments de Gohan et laisse des indices sur le film

Dragon Ball Super : Super Hero approche à grands pas, du moins au Japon, et nous obtenons de plus en plus de détails sur le film. L’un d’eux qui semble plus qu’évident est que Piccolo et Gohan auront un grand rôle, pas en vain il semble que l’intrigue tournera autour de la fille du second, Pan, qui a déjà grandi et semble avoir développé des compétences de combat qui on l’a vu à la fin de Dragon Ball Z. Désormais, le magazine V Jump donne plus de détails sur la relation entre maître et disciple et situe où se déroulera le film.

Presque Père-Fils : Maître Piccolo et Guerrier Gohan

Dans un spécial de deux pages, le magazine japonais passe en revue le point de vue de Piccolo sur la façon dont Gohan a grandi tout au long de la série depuis leur première rencontre. Le premier souvenir qu’il a, bien sûr, est celui de Gohan attaquant Raditz, suite à l’année d’entraînement qu’ils ont passée ensemble en attendant l’arrivée de Vegeta et Nappa sur terre.

Le scan traduit avec les grands moments Piccolo-Gohan

L’un des moments clés de la relation est lorsque le ton change entre les deux lors de ce combat contre les Saiyans et Piccolo sauve Gohan d’une mort certaine et le remercie de le traiter comme un de plus et non comme un monstre. Les souvenirs avancent jusqu’à Namek, où Piccolo revient pour aider les guerriers et trouve un Gohan renforcé.

La tournée se déroule à l’époque de Cell, lorsque Piccolo est totalement surpris de la façon dont il a grandi dans la salle des esprits du temps et en ressort transformé en un super saiyan. Enfin, lorsque Mystic Gohan les sauve de Buu, Piccolo est choqué que le ki de son disciple soit différent.

Où se trouve Dragon Ball Super : Super Hero ? plus de pistes via Piccolo

Il y a encore un septième souvenir de Piccolo, qui est pendant le tournoi de survie de l’univers et à la fin, pendant la saga du prisonnier galactique (Moro), Piccolo dit que Gohan est quelqu’un sur qui on peut toujours compter. Le magazine se termine par « Comment Maître Piccolo verra-t-il son disciple Gohan dans Dragon Ball Super : Super Hero ? ».

Cela a déclenché des spéculations d’utilisateurs disant que le film se déroule après l’arc Moro. D’un côté, c’est sûr, mais de l’autre, on ne peut pas dire que le film passe entre Moro et Granola (l’arc du manga actuel), puisque justement dans cette aventure sur Granola, Bardock et compagnie, Gohan n’apparaît pas et donc, dire que le film précède Granola ne semble pas être le plus juste.

On se souvient qu’en raison de la croissance de Goten et de Trunks, tout semble indiquer que l’action de Dragon Ball Super : Super Hero se situe vers la fin de Dragon Ball Z. On rappelle que Super se déroule entre la fin de Buu et la fin de Z, dans ces années d’impasse.