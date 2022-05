La revue des Quatre Fantastiques du MCU se retrouve sans réalisateur

S’il y a bien un groupe de super-héros qui ne semble pas toucher la clé au cinéma, c’est bien Les 4 Fantastiques, dont même ses premières livraisons avec des stars de la stature de Chris Evans ou Jessica Alba, ou plus tard avec son reboot de 2015 ne pourraient le faire. ressortir. Sa prochaine itération, cette fois incluse dans le Marvel Cinematic Universe, ne semble pas non plus partie du bon pied puisque son réalisateur a quitté le projet.

une sortie amicale

Qui allait être derrière les caméras n’était autre que Jon Watts, qui a été aux commandes de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, et que Kevin Feige espère voir dans un quatrième. Pourtant, Watts lui-même a précisément abandonné le projet Fantastic Four pour être saturé de super-héros, ayant consacré pas moins de sept ans aux trois films de Spider-Man.

« Collaborer avec Jon sur Spider-Man a été un plaisir absolu », a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios. « Nous verrons comment poursuivre notre travail pour amener les Fantastic Four au MCU, mais nous comprenons leurs raisons de s’éloigner. Nous sommes optimistes que nous aurons l’opportunité de travailler à nouveau et de nous revoir sur la route. »

« Faire trois films Spider-Man a été une expérience incroyable et a changé ma vie », a déclaré Watts. « Je suis éternellement reconnaissant d’avoir fait partie de l’univers cinématographique Marvel pendant sept ans. J’ai hâte de travailler à nouveau ensemble et j’ai hâte de voir l’incroyable vision des Quatre Fantastiques qu’ils donnent vie. »

Source : Délais