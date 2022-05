Metroid 64 : un fan recrée l’opus qui n’est jamais sorti sur Nintendo 64

Metroid est l’une des franchises les plus appréciées de l’histoire de Nintendo. Nous ne sommes pas surpris ; Samus Aran est née en 1986, l’année où elle a joué dans sa première aventure sur la NES. Depuis lors, il a traversé presque toutes les générations et consoles de l’entreprise, et l’une des absences les plus notables était celle de Nintendo 64, une plate-forme sur laquelle nous avons vu apparaître Mario, Pikachu, Fox, Link, Donkey Kong et compagnie. Le motif? La complexité de travailler sur quelque chose comme ça dans un environnement 3D à l’époque, comme l’explique Yoshio Sakamoto, le réalisateur de Super Metroid.

Cependant, nous savons déjà comment les fans les plus enthousiastes le dépensent, et l’un d’eux essaie de recréer cet épisode qui n’a jamais existé grâce au moteur Unity. Le responsable du projet, Luto Akino, a partagé une vidéo de ses progrès, dans laquelle on ne voit pas seulement l’aspect caractéristique de nombreux titres Nintendo 64 ; Nous pouvons également voir à quel point Samus se déplace, étant capable de tirer son canon à énergie et d’utiliser la boule de morphing, entre autres actions. Nous vous laissons ci-dessous.

Metroid : présent et futur de la saga

L’année dernière, nous avons eu l’occasion de vivre une nouvelle aventure Samus Aran. De la main du studio Français MercurySteam, Metroid Dread est arrivé sur Nintendo Switch. Un nouvel opus 2D qui est devenu l’un des titres de console les plus primés en 2021, grâce à son bon travail en termes de conception de niveau, de système de contrôle et de mécanique comme les poursuites mettant en vedette le redoutable EMMI, entre autres nouveautés. Si vous voulez savoir tout ce qu’il propose, n’hésitez pas à lire notre analyse du jeu.

La bonne nouvelle qui tournait autour de Metroid Dread contraste avec Metroid Prime 4, l’une des versions les plus attendues de ces dernières années, bien que pratiquement rien n’en soit connu. Le quatrième volet de la saga tridimensionnelle née sur la Nintendo GameCube a été annoncé lors de l’E3 2017, et quelques années plus tard, son développement a repris, actuellement entre les mains de Retro Studios, le studio qui a créé l’original. Depuis lors, nous avons vu l’équipe publier différentes offres d’emploi à la recherche de concepteurs, de programmeurs et d’autres postes, mais rien de plus n’est connu sur le jeu.

source | DeuilAkino