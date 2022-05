Dans quel ordre et où regarder les films de James Bond

James Bond, l’un des personnages les plus emblématiques du cinéma, a vu comment tout le catalogue de l’agent britannique a été ajouté à Amazon Prime Video, y compris No Time To Die, le dernier opus avec Daniel Craig.

Dans quel ordre regarder les films de James Bond

Pour profiter de toute la saga cinématographique de James Bond, il n’est pas nécessaire de suivre un ordre établi, bien que certains films mettant en vedette le même acteur principal puissent suivre une certaine intrigue, comme c’est le cas des plus modernes avec Daniel Craig. Ci-dessous, nous vous proposons l’ordre chronologique de la saga James Bond, avec sa partition IMDB et ses principaux acteurs, ainsi qu’une seconde liste avec toutes les adaptations vidéoludiques du célèbre agent secret du MI6.

Tous les films de James Bond

Dr. No (1962), 7.2 sur IMDB, avec Sean Connery et Ursula Andress

From Russia with Love (1963), 7.4 sur IMDB, avec Sean Connery et Robert Shaw

Goldfinger (1964), 7.7 sur IMDB, avec Sean Connery et Gert Frobe

Thunderball (1965), 6.9 sur IMDB, avec Sean Connery et Claudine Augier

You Only Live Twice (1967), 6.8 sur IMDB, avec Sean Connery et Akiko Wakabayashi

On Her Majesty’s Secret Service (1969), 6.8 sur IMDB, avec George Lazenby et Diana Rigg

Les diamants sont éternels (1971) 6.6 sur IMDB, avec Sean Connery et Jil St.John

Vivre et laisser mourir (1973), 6.7 sur IMDB, avec Roger Moore et Yaphet Kotto

L’Homme au pistolet d’or (1974), 6.7 sur IMDB, avec Roger Moore et Christopher Lee

L’espion qui m’aimait (1977), 7 sur IMDB, avec Roger Moore et Barbara Bach

Moonraker (1979), 6.2 sur IMDB, avec Roger Moore et Lois Chiles

Rien que pour vos yeux (1981) 6.7 sur IMDB, avec Roger Moore et Carole Bouquet

Octopussy (1983), 6.5 sur IMDB, avec Roger Moore et Maud Adams

A View to a Kill (1985), 6.3 sur IMDB, avec Roger Moore et Christopher Walken

Haute Tension (1987), 6.7 sur IMDB, avec Timothy Dalton et Maryam D’Abo

License to Kill (1989), 6.6 sur IMDB, avec Timothy Dalton et Robert Davi

Goldeneye (1995), 7.2 sur IMDB, avec Pierce Brosnan et Sean Bean

Demain ne meurt jamais (1997), 6.5 sur IMDB, avec Pierce Brosnan et Jonathan Pryce

Le monde ne suffit jamais (1999), 6.4 sur IMDB, avec Pierce Brosnan et Sophie Marceau

Meurs un autre jour (2002), 6.1 sur IMDB, avec Pierce Brosnan et Halle Berry

Casino Royale (2006), 8 sur IMDB, avec Daniel Craig et Eva Green

Quantum of Solace (2008), 6.6 sur IMDB, avec Daniel Craig et Olga Kurylenko

Skyfall (2012), 7.8 sur IMDB, avec Daniel Craig et Javier Bardem

Spectre (2015), 6.8 sur IMDB, avec Daniel Craig et Christoph Waltz

Pas le temps de mourir (2020), 7.3, avec Daniel Craig et Ana de Armas

Tous les jeux vidéo James Bond

James Bond 007 (1983)

James Bond 007 : Une vue sur la mort (1985)

Une vue sur un meurtre (1985)

James Bond 007 : Doigt d’or (1986)

Poulpe (1987)

Les Lumières du jour vivantes (1987)

Vivre et laisser mourir (1988)

Permis de tuer (1989)

L’espion qui m’aimait (1990)

James Bond: L’affaire furtive (1990)

James Bond Jr (1992)

Demain ne meurt jamais (1999)

Le monde ne suffit pas (2000)

007 Course (2000)

Le monde ne suffit pas (2001)

James Bond 007 : Agent sous le feu (2001)

James Bond 007 : Feu nocturne (2002)

007 Coureur de glace (2002)

James Bond 007 : Tout ou rien (2004)

Golden Eye: Agent voyou (2004)

De Russie avec amour (2005)

Casino Royale 007 (2006)

Quantique de réconfort 007 (2008)

Quantum of Solace 007 : Le jeu mobile (2008)

007 James Bond : Meilleur agent (2009)

007 Pierre de sang (2009)

Oeil d’or 007 (2010)

GoldenEye 007 Rechargé (2011)

007 Permis de conduire (2011)

007 Légendes (2012)

James Bond : Le monde de l’espionnage (2015)

