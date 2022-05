La nouvelle mise à jour Xbox ajoute une fonctionnalité tant attendue parmi les amateurs de succès

Les réalisations et les trophées sont devenus une caractéristique très populaire parmi les joueurs ces dernières années. On peut les trouver sur Steam, PlayStation et bien sûr, sur Xbox Series X | S et Xbox One, puisque ce n’est nul autre que Microsoft qui a le premier opté pour cette manière d’encourager la progression dans les jeux. Cependant, de nombreux utilisateurs considèrent que les réalisations Xbox ont quelque chose en attente de résolution, quelque chose qui s’est produit grâce à une nouvelle mise à jour (les profils d’initiés le reçoivent déjà et les autres le feront bientôt).

Ce sont les réalisations secrètes, celles qui sont souvent cachées par les développeurs dans le but d’éviter les spoilers, et dans lesquelles apparaît un message qui nous invite à continuer à jouer pour le débloquer. Eh bien, un membre du programme d’initiés a partagé des captures d’écran de sa console, dans lesquelles nous pouvons voir comment une option pour afficher des informations sur les réalisations secrètes a été ajoutée, de la même manière que celle que nous avons sur PS5 et PS4 (en appuyant sur le carré à propos de ce). La description qui apparaît n’est pas tout à fait explicite, mais elle inclut des conseils sur la façon de le déverrouiller.

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead et Alpha voici quelques captures d’écran de la nouvelle fonctionnalité d’aujourd’hui du guide concernant la révélation des réalisations secrètes pic.twitter.com/jF1qphpI7d – Brad Rossetti (@WorkWombatman) 29 avril 2022

Starfield, la Xbox la plus attendue en 2022

Le nouveau RPG d’exploration spatiale de science-fiction ambitieux de Bethesda est devenu l’une des versions les plus attendues de ces dernières années. Son arrivée est prévue pour le 11 novembre 2022, et bien que nous n’ayons pas encore vu de matériel de gameplay, tout indique que nous le ferons très bientôt : le 12 juin, nous profiterons de l’événement Xbox & Bethesda Games Showcase (sur le lien suivant, vous avoir toutes les informations avec horaires et détails). Starfield sera traduit et doublé en Français, et bien que peu de détails soient connus, dans cet article, vous pourrez découvrir tout ce que nous savons sur les factions du jeu.

source | Brad Rossetti