Sonic 2: The Movie est le film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps aux États-Unis.

Sonic 2: The Movie a été présenté en première le 8 avril dans les salles, et les 3 semaines qui se sont écoulées depuis lors ont servi à confirmer son succès retentissant. C’est déjà le film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps aux États-Unis, avec 147 millions de dollars au box-office. Un million de plus que son prédécesseur, Sonic : The Movie. Un exemple de plus de l’intérêt grandissant des utilisateurs pour les adaptations de jeux vidéo.

Un film à la hauteur de la légende

Sonic est l’un des personnages les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo, et la première et la deuxième partie ont recueilli de bonnes critiques de la part des fans de la franchise SEGA de longue date. Dans notre bilan, nous disons qu’« il est très difficile d’adapter les jeux vidéo au grand écran (et nous avons beaucoup d’exemples qui ne se sont pas trop bien passés à travers l’histoire), mais nous sommes heureux de pouvoir dire que nous sommes dans une bon moment pour ce type d’adaptations et Sonic 2 : The Movie en est un bon exemple. Une suite qui représente un saut de qualité, dans toutes ses sections, par rapport à la première ». Vous pouvez lire l’article complet et découvrir ses vertus au lien suivant.

Sonic en 2022 : de nouveaux jeux en route

Le 23 juin nous aurons l’occasion de revivre de grands classiques grâce à Sonic Origins, une compilation qui rassemble Sonic the Hedgehog 1 et 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD. Il arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch avec des améliorations visuelles, des corrections de bande sonore et du nouveau contenu. Plus tard, vers 2022, Sonic Frontiers, une nouvelle aventure ambitieuse en monde ouvert, débarquera. Le directeur de Team Sonic, Takashi Iizuka, a assuré qu’ils travaillaient pour offrir « un style complètement nouveau » pour la saga.

source | Collisionneur ; via ScreenRant