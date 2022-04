Stray, l’indie avec un chat, arrivera cet été sur PS4, PS5 et PC

Bien qu’il soit courant de voir des retards dans les lancements, de temps en temps certains jeux nous surprennent et les font avancer. C’est le cas qui nous préoccupe, celui de Stray, le sympathique jeu indépendant qui, au vu des rumeurs, d’Annapurna a insisté pour qu’il arrive cette année, et en fait il le fera plus tôt que prévu. Pensé pour être lancé initialement en octobre, il le fera finalement cet été.

une libération anticipée

Et c’est qu’après avoir été annoncé déjà en 2020 et compte tenu du manque de nouvelles sur son développement, il n’a pas fallu longtemps pour que des rumeurs émergent faisant allusion à un retard de Stray. Cependant, il ne reste que quelques mois pour profiter de cette aventure futuriste à la troisième personne mettant en vedette un chat entouré de robots et d’autres créatures qui seront celles qui le mettront en difficulté, avec l’aide d’un drone appelé B12.

Comme confirmé, vous pourrez être à la fois furtif et « agaçant » avec les habitants du monde de Stray, en gros, qui est un chat en somme. Nous l’avons déjà vu en action une fois, en effet, le gameplay du jeu a été montré. « L’exploration est un élément clé. Comme nous aimons introduire beaucoup de détails dans nos scénarios, nous espérons que les joueurs apprécieront la recherche », a déclaré à l’époque le producteur Swann Martin-Raget.

De toute évidence, être un chat qui joue dans le jeu offre également des opportunités pour certains nouveaux mécanismes, ainsi que des aspects de conception de niveaux auxquels les joueurs ne sont pas habitués. « La perspective unique de jouer un chat crée également des opportunités dans le domaine de la conception de niveau. Certains des tropes habituels du jeu vidéo peuvent être modifiés de manière intéressante. Par exemple, certains obstacles empêchent l’entrée aux humains, mais pas aux chats. » tuyau décoratif en spirale autour d’un bâtiment ? Parfait pour une séquence de plate-forme. »

Stray arrive cet été sur PS4, PS5 et PC.

Source : VG 24h/24 et 7j/7