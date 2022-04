Apex Legends : nouveau trailer animé centré sur Newcastle, un nouveau personnage

Apex Legends est sur le point de démarrer la saison 13 tant attendue, qui apporte avec elle la nouvelle légende, Newcastle, comme l’un de ses principaux protagonistes. Newcastle est le frère de Bangalore, l’un des personnages qui a fait ses débuts avec le lancement du jeu, et son style de combat est défensif, car il est capable de générer un bouclier d’énergie grâce à un drone à distance, ainsi que de lever une énorme barrière à protéger ses ennemis. Profitez de la bande-annonce dans l’en-tête sur ces lignes.

L’événement Chainless, actif jusqu’au 3 mai

À partir du milieu du mois et jusqu’au mardi 3 mai prochain, Apex Legends organise un événement appelé No Chains. Pendant ce temps, vous pouvez profiter de contenu gratuit, y compris le badge unique, le pack Rare Apex Legends, Epic Boxer Nessie Holospray et le pack Unchained, ainsi que des dizaines d’articles skins pour Crypto, Pathfinder, Wraith et Valkyrie. Les skins légendaires pour vos armes préférées ne manquent pas non plus.

La saison 13 commence le 10 mai

Une semaine plus tard, le 10 mai, Apex Legends entame sa saison 13. En plus du Newcastle susmentionné, Respawn Entertainment mettra en place une mise à jour du système de jeux classés et un nouveau point d’intérêt sur la carte Storm Point.

Apex Legends est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu est gratuit. Il est entièrement gratuit à télécharger et à jouer et contient des achats intégrés. De plus, nous vous rappelons que le jeu a reçu une mise à jour gratuite pour PS5 et Xbox Series X | S avec une augmentation de la résolution jusqu’à 4K, 60 FPS, HDR et d’autres améliorations telles que les ombres et la distance de tirage. Vous avez toutes les informations dans ce lien.

source | légendes de l’apex