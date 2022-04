Le nouveau film de A Quiet Place confirme son nom officiel et sa date de sortie

A Quiet Place: Day One (A Quiet Place: Day One en Français) est le nom du nouveau spin-off de la populaire saga d’horreur, de drame et de science-fiction. C’est un prequel qui nous fera voyager dans le passé. Plus précisément, au moment précédant l’arrivée des créatures redoutables sur notre planète. Un film qui fournira un contexte à l’univers, puisqu’il plongera dans le moment exact où la pluie de météorites qui a déclenché l’invasion de ces êtres « évolutivement parfaits », comme l’a décrit John Krasinski, créateur de la série. Pour le moment, aucun autre détail sur le script n’est connu.

A Quiet Place 3 : objectif 2025

En plus de ce spin-off qui fera office de prequel, il ne faut pas oublier qu’il existe un troisième volet de la saga principale dans ses premiers stades de production. Bien sûr, cela va loin : sa première devrait avoir lieu dans le courant de 2025. Aucun détail de l’intrigue n’a encore été révélé, il est donc trop tôt pour savoir si nous verrons des personnages que nous avons rencontrés dans la deuxième partie, comme le famille Abbott, entre autres.

Il n’est pas étonnant que Paramount Pictures ait à la fois une préquelle et une troisième en préparation. Le film original a été un véritable succès en raison de ses profits élevés : un budget de 17 millions de dollars et 340 millions récoltés au box-office à travers le monde. De son côté, le deuxième chapitre est devenu la meilleure première pendant la pandémie aux États-Unis. Il semble que nous devrons continuer en silence pendant encore plusieurs années.

Returning to A Quiet Place: Day One, le film réalisé par Michael Sarnoski (Olympia, Love of the Dead, Pig) devrait sortir dans les salles du monde entier le 22 septembre 2023.

